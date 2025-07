Interviu la dublu, Alexia Eram și fratele ei, Aris: totul despre marea lor dorință! ”Nu știu dacă vreodată…” Nicolai Tand intră în rol!

Alexia Eram și fratele ei mai mic, Aris, au fost prezenți la evenimentul de lansare al filmului F1, ocazie cu care am stat de vorbă despre mașinile lor preferate. Am aflat așadar că ambii au aceleași gusturi, cel puțin la capitolul autoturisme. Își doresc o bijuterie pe patru roți de peste 200 de mii de euro fiecare, însă momentan se bucură de cele pe care le au. Însă nu este exclus ca în curând să îi vedem la volanul unui astfel de autoturism, mai ales că amândoi muncesc mult și se bucură de câștiguri substanțiale. Așa cum vă dezvăluiam tot noi, fiica Andreei Esca a dat lovitura din punct de vedere financiar în ultimul an. Șatena a lansat recent o nouă colecție de haine la care au ajutat-o și bărbații din viața ei, adică fratele, tatăl și iubitul. În plus, Tonghi activează în domeniu, așa că nu este de mirare că Alexia îi ascultă sfaturile prețioase. Dar mai multe aflăm de la frații Eram în interviul exclusiv pe care l-au oferit pentru CANCAN.RO.

Alexia Eram a avut parte de schimbări pe toate planurile în ultimul an, de la despărțirea de fostul iubit, la noua relație cu actualul. În plus, tânăra a apăsat tare pedala de accelerație și pe plan profesional și a lansat propria ei colecție de haine. Se bucură de succes și colaborări frumoase, atât ea, cât și fratele ei, astfel că nu este de mirare că visează la mașini de sute de mii de euro pe care, probabil că, în curând le vom vedea în garajul lor. Însă, până atunci, frații Eram ne spun ce planuri au pentru următoarea perioadă, cum se înțeleg de când s-au mutat aproape unul de celălalt, iar influencerița ne spune cât de mult o ajută familia și iubitul în afacerea sa.

Alexia Eram și Aris, interviu la dublu! Iată ce planuri au fiii Andreei Esca

CANCAN.RO: Frații Eram, rareori îmi este dat să vă văd împreună, mai ales la premiere de film.

Aris Eram: Nu știu de câte ori am fost noi împreună la un film. Voiam neapărat să văd acest film.

Alexia Eram: De obicei eu merg la evenimente, dar nu am mai fost la o premieră de film de nu știu cât timp. De obicei, Aris nu este cu evenimentele de fel.

CANCAN.RO: Care este mașina voastră preferată?

Alexia Eram: Porche 911 Turbo S. Mi-ar plăcea și o mașină de epocă.

Aris Eram: Nu știu dacă o să pot să o cumpăr vreodată o mașină ca aceea, dar o altă mașină care mi-ar plăcea este o Dacie 1310 veche cum are Nicolai Tand.

CANCAN.RO: Felicitări, am văzut că ai lansat o nouă colecție și de haine. Merg lucrurile bine și pe partea asta?

Alexia Eram: Da, Margot The Beach, este o colecție de vară, colorată, de purtat în vacanțe. Am avut un eveniment foarte frumos. Avem o echipă în spate, facem brainstorming.

CANCAN.RO: Am înțeles că tu și Aris v-ați mutat aproape unul de celălalt, vă consultați?

Alexia Eram: Stăm pe aceeași stradă. În privința hainelor, nu ne consultăm.

Aris Eram: Alexia is the big boss, ea e șefa. La primul eveniment, la lansare m-a întrebat: Mă ajuți? Am ajutat-o de dimineața până seara. La lansarea a doua s-a descurcat singură, la a treia o ajut.

Alexia Eram: Le mai trimit când am prezentări gata pe grupul familiei să îmi dea feedback. Hainele sunt unisex.

Cât de mult îi este Tonghi alături infuenceriței: „Lucrăm împreună! Mă ajută foarte mult”

CANCAN.RO: A venit și iubitul tău cu vreo idee? Te ajută?

Alexia Eram: Iubirea mea este munca. Toată lumea care mă iubește mă susține în ceea ce fac.

CANCAN.RO: Am înțeles. Deci a venit și el cu idei, nu?

Alexia Eram: Da, mă ajută chiar foarte mult. Lucrăm împreună chiar.

CANCAN.RO: Zi-mi de vacanțe. Unde plecați?

Alexia Eram: Nu am programat absolut nimic. Am programat o întâlnire în care vom programa vacanța din vara asta.

CANCAN.RO: Și în iarnă una mai lungă cum se face

Alexia Eram: Cum se făcea, dar nu prea mai am timp.

