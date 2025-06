S-a rupt filmul cu Mario Fresh, dar a scris scenariul succesului: Alexia Eram, sprint puternic către primul milion de euro!

În 2024, Alexia Eram a spus adio poveștii de iubire cu Mario Fresh, după 8 ani de relație, iar semnele au venit chiar din versurile melancolice lansate de artist. Dar în loc să plângă în tăcere, fiica Andreei Esca a apăsat pedala și și-a transformat despărțirea într-un motor financiar turbo! A câștigat bani pe bandă rulantă, iar ritmul amețitor în care s-au adunat SUTELE de mii de euro o plasează deja în cursa spre topul celor mai tineri milionari din România! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Au mai fost despărțiți și înainte, dar 2024 a fost anul în care Alexia Eram și Mario Fresh și-au spus adio pentru totdeauna. Dacă el și-a cântat dorul în piese pline de subînțeles, ea și-a făcut ordine în viață și s-a concentrat pe carieră. Fiica Andreei Esca n-a mai privit înapoi! Cu vizibilitatea uriașă din perioada rupturii, Alexia a prins din zbor contracte unul și unul, iar veniturile i-au explodat pur și simplu.

CANCAN.RO a aflat că firma ei, MARGOT PRODUCTION S.R.L, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 2.338.563 lei (aprox. 471.000 euro), în creștere cu aproape 100% față de 2023, când cifra a fost de 1.185.727 lei (aprox. 239.000 euro).

(Citește și: Andreea Esca rupe norma la Pro TV! I-au explodat veniturile! Câte zeci de mii de euro încasează lunar)

Practic, Alexia a reușit să își dubleze veniturile în doar un an, un salt interesant mai ales în domeniul ei, în care activeaza deja sute, poate chiar mii de influenceri.

”Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea”

Dacă salariul mamei ei a rămas o legedă, nu cu aceeași secretomanie vorbește Alexia despre câștiguri. Este mândră de banii pe care îi câștigă și mofturile pe care și le permite din munca ei.

“Nu contează câți bani am făcut până acum, contează să fii cu picioarele pe pământ, să știi cum să-i investești. Am o casă frumoasă, plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să-mi cumpăr ce-mi doresc. Cam de trei ori pe an îmi doresc să merg în vacanță”, spunea fiica Andreei Esca într-un podcast.

(NU RATA: Aşa merge treaba în familia Andreei Esca! Ştirista de la Pro TV şi soţul, ipostaza în care nu i-ai mai văzut: au făcut-o ca în anii 80!)

În timp ce Alexia Eram își consolidează poziția în mediul de afaceri, tatăl ei, Alexandre Eram, se confruntă cu probleme majore.Deși este implicat în mai multe afaceri, principala companie din portofoliul său, Sonya Mod SA, a încheiat anul 2023 cu pierderi de peste 1,25 milioane de lei și datorii importante către ANAF, de peste 2,3 milioane lei.

Compania, care avea 116 angajați, a ajuns în insolvență. Pe 20 martie 2025, Tribunalul București a admis cererea ANAF și a dispus intrarea în faliment a firmei, ridicând dreptul de administrare și numind un lichidator. În prezent, procesul este în desfășurare, cu următorul termen stabilit în septembrie.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.