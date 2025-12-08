Cum arată felicitarea de Crăciun a Regelui Charles, bolnav de cancer, și a Reginei Camilla. Familia Regală se teme că ar putea fi ultimele sărbători petrecute împreună

Felicitarea de Crăciun a Regelui Charles și a Reginei Camilla, plină de zâmbete și lumină, a fost publicată într-un moment în care apropiații se tem că sărbătorile din 2025 ar putea fi ultimele pentru monarhul care luptă cu o boală necruțătoare.

O felicitare luminoasă, în mijlocul îngrijorărilor

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au dezvăluit sâmbătă, pe Instagram, felicitarea lor oficială de Crăciun pentru anul 2025, relatează Page Six. Fotografia, surprinsă în aprilie la Villa Wolkonsky din Roma, îi arată ținându-se de mână, zâmbind relaxați, într-o imagine care pare să sfideze temerile legate de sănătatea monarhului. Charles (77 de ani) poartă un costum albastru elegant și o cravată argintie, iar Camilla (78 ani), apare într-o rochie albă, simplă și rafinată.

“🎄✨ Începe să semene foarte mult cu Crăciunul!”, au scris ei în descriere, deși surse apropiate spun că regele vrea un Crăciun „cu totul special” în contextul luptei sale cu cancerul.

Regele Charles își continuă datoria cu orice preț

Potrivit Us Weekly, Regele Charles insistă să respecte fiecare tradiție de sărbători, fiind conștient că timpul devine tot mai prețios.

„Nimic nu l-ar opri pe Charles să își facă datoria. Va face tot ce se așteaptă de la el și mai mult de atât”, a declarat o sursă din interior.

Planurile includ participarea la slujba din dimineață de Crăciun la biserica St. Mary Magdalene și înregistrarea discursului anual – o îndatorire pe care regele nu vrea sub nicio formă să o abandoneze. Cu toate acestea, apropiații sunt îngrijorați, afirmând că starea lui nu este cea mai bună, iar familia ia pulsul situației zi de zi.

Un an greu pentru Familia Regală

Regele a dezvăluit în februarie 2024 că ar avea „o formă de cancer”, la scurt timp după o procedură medicală legată de prostată. În septembrie 2025, într-o vizită oficială, el spunea că nu se simte prea rău, dar sursele spun că starea lui fluctuează.

Familia a trecut prin momente dificile și anterior: în 2024, prințesa Kate Middleton și-a anunțat propriul diagnostic oncologic, finalizând tratamentul cu succes în septembrie și anunțând remisia în ianuarie. În ciuda tuturor îngrijorărilor, felicitarea de Crăciun a cuplului regal transmite speranță și continuitate, chiar dacă teama că acesta ar putea fi „Crăciunul de adio” planează din ce în ce mai greu asupra Palatului.

