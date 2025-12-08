Cum încearcă Tolea Ciumac să facă bani înainte de Crăciun. A ajuns oare la fundul sacului?!

Tolea Ciumac s-a apucat de bișniță cu telefoane mobile. Pentru început, fostul luptător K1 și-a scos la vânzare propriul gadget, ultimul model de iPhone. Care este prețul pe care fostul soț al Magdei Ciumac îl cere pe telefon.

Gurile rele ar spune că Anatolie Ciumac, supranumit Tolea, a ajuns la „fundul sacului”, însă admiratorii săi sunt convinși că ”nu are ce face cu două telefoane mobile”. Indiferent de adevăr, Tolea Ciumac s-a apucat de strâns bani pentru Crăciun și își scoate telefonul la vânzare, ultimul model de iPhone.

Cu cât se vinde telefonul mobil al lui Tolea Ciumac

Tolea Ciumac revine în spațiul public, însă de data aceasta într-un mod pașnic, departe de imaginea controversată care l-a consacrat de-a lungul anilor. Nu este vorba despre vreo altercație, furt sau scandal în care a fost implicat. Este vorba despre un anunț de ”ultimă oră”: Tolea își vinde telefonul mobil. Vestea a fost făcută publică pe pagina sa personală de Facebook, însă, ”misterios” din fire, fostul luptător K1 nu a dezvăluit și prețul pe care îl cere pe gadget.

La o simplă căutare pe site-urile de specialitate, ultimul model de iPhone 17 se vinde cu aproximativ 7.5000 de lei (nou). Având în vedere că telefonul lui Tolea este folosit, nu este nou și sigilat în cutie, este posibil ca prețul pe care îl cere să fie puțin mai mic decât un model achiziționat din magazin.

Așa cum era de așteptat, utilizatorii Facebook au reacționat într-un număr impresionant. Iată o parte din comentariile pe care Tolea le-a primit.

„În afară de telefon, Tolea nu a vândut pe nimeni :)) Respect” „Telefonul lui Tolea ar trebui să se vândă de la un milion de euro în SUS. E de campion” „Iar nu mai ai bani?” „Nu mai ai bani de Votcă?” „Numai că a fost a lui Tolea trebuie să aibă un preț pe măsură” „Nu îți place nici ție, este?” „5 lei îți oferă prințul de la Iași”, sunt doar o parte din comentarii.

Tolea Ciumac, implicat într-un nou scandal! A agresat o fată și doi băieți din Oradea: „I-am pus fața la perete…”