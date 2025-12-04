BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi formează un cuplu, dar se gândesc la lucruri diferite. El vrea să fie pasional, iar ea are alte preocupări. Deznodământul este hilar.

– Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!

– Lasă mințile, că nu le mai am. Cu kilogramele poți să faci ceva?

Doi soți fac un pact

Doi soți fac un pact: ori de câte ori unul dintre ei va înșela, să pună câte un bob de orez în câte un borcănaș. La aniversarea a 50 de ani varsă borcănașele pe masă. El: 10 babe. Ea: 7 boabe.

El: -Iartă-mă, te-am înșelat de trei ori în plus.

Ea: -Nu-i nimic, dragul meu! Până acum, din borcănașul meu am făcut sarmale de două ori și orez cu lapte o dată!

Alte bancuri amuzante

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

-Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

-Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

-Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

Șeful pompierilor intră în clădire, încet, relaxat, cu mâinile în buzunare, fredonând ușor o melodie veselă:

-Băieți, echipați-vă încet, încet, sistematic, spălați mașina cu foarte multă grijă, să arate ca nouă. Atenție la toate detaliile! Să fiți prezentabili și îngrijiți. Luați ceva apă, nu multă, faceți-vă siesta și apoi mergeți la incendiu cu grijă, fără să aveți viteză mare, fără să stârniți praful, fiți atenți la stopuri, la trafic, la tot… Arde clădirea guvernului de ceva vreme și ăia sunt blocați cu toții înăuntru.

