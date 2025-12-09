BANC | „Iubitule, mă iubești?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Discuția dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!
– Iubitule, mă iubești?
– Da.
– Promiți că te lași de fumat?
– Da.
– Și de băut?
– Și de băut mă las!
– Îmi dai tot salariul mie?
– Da.
– Nu o să te mai uiți după femei?
– Nu o să mă uti!
– Ți-ai dat și viața pentru mine?
– Normal că da!!! Ce să fac cu așa viață?
– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..
– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi
Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:
– La ce vă gândiți?
– La același lucru ca dvs.
– Nesimțitule!
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!
– Vin acasă! Îmi este dor de tine. Toată ziua am visat că mă aștepți în lenjeria aia roșie …
– Să iei pâine!
– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.
– Ce anume?
– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.
Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie
– Ce-i asta?!
– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.
– Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
– Scuze, v-m confundat
– Cum așa, că eu sunt blondă și ea e brunetă?
– Da, dar aveți același nume de familie!!!
Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale
BANCUL ZILEI | „Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?”