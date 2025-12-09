BANC | „Iubitule, mă iubești?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Discuția dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună!

– Iubitule, mă iubești?

– Da.

– Promiți că te lași de fumat?

– Da.

– Și de băut?

– Și de băut mă las!

– Îmi dai tot salariul mie?

– Da.

– Nu o să te mai uiți după femei?

– Nu o să mă uti!

– Ți-ai dat și viața pentru mine?

– Normal că da!!! Ce să fac cu așa viață?

Alte bancuri amuzante

”Vasile, ce dulce ești, ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..

– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!

– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi

În compartimentul unul tren, un tip și o tipă

Văzându-l pe tipul din fața ei foarte concentrat și meditând, ea întreabă:

– La ce vă gândiți?

– La același lucru ca dvs.

– Nesimțitule!

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

”Vin acasă! Îmi este dor de tine”

– Vin acasă! Îmi este dor de tine. Toată ziua am visat că mă aștepți în lenjeria aia roșie …

– Să iei pâine!

”Vreau ceva dulce de la magazin”

– Iubi, du-te și tu până la magazin și ia-mi ceva dulce.

– Ce anume?

– Ce simți tu că-mi trebuie, ceva de suflet.

Iubi revine cu un bax de bere și o ciocolată amăruie

– Ce-i asta?!

– Berea e pentru mine, că am simțit că merit… ciocolata, pentru tine, să simți ce simt eu în relația asta.

”Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea”

– Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?

– Scuze, v-m confundat

– Cum așa, că eu sunt blondă și ea e brunetă?

– Da, dar aveți același nume de familie!!!

