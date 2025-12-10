Acasă » Știri » BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale

De: Redacția CANCAN 10/12/2025 | 21:59
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc care vă va aduce numai bună-dispoziție.

Cum să interpretezi anunțurile matrimoniale ale doamnelor:

-”în jur de 40 de ani”= 48 de ani

-”constituție atletică”= fără sâni

-”aspect normal”= urâtă

-”frumoasă”= mincinoasă patologică

-”educată”= exmatriculată după doi ani de facultate

-”feministă”= grasă

-”spirit deschis”= dependentă de droguri

-”caut numai prietenie”= caută să îngroape reputația

-”amuzantă”= plicticoasă

-”știu să ascult”= aproape de autism

-”de modă veche”= lumina stinsă și numai poziția misionarului

-”deschisă”= disperată

-”romantică” (1)= schizofrenico-depresivă

-”romantică” (2)= arată mai bine în lumina lumânărilor

-”femeie de carieră”= a dracu’

-”roșcată”= cumpărătoare de Wella

-”pasională”= vorbește excesiv de tare

-”caut suflet pereche”= la un pas de o nouă cădere nervoasă

Stewardesa și Triunghiul Bermudelor

În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.

Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.

– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici?

– No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte?

– Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:

– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani?

Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:

– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!

