BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc care vă va aduce numai bună-dispoziție.
Cum să interpretezi anunțurile matrimoniale ale doamnelor:
-”în jur de 40 de ani”= 48 de ani
-”constituție atletică”= fără sâni
-”aspect normal”= urâtă
-”frumoasă”= mincinoasă patologică
-”educată”= exmatriculată după doi ani de facultate
-”feministă”= grasă
-”spirit deschis”= dependentă de droguri
-”caut numai prietenie”= caută să îngroape reputația
-”amuzantă”= plicticoasă
-”știu să ascult”= aproape de autism
-”de modă veche”= lumina stinsă și numai poziția misionarului
-”deschisă”= disperată
-”romantică” (1)= schizofrenico-depresivă
-”romantică” (2)= arată mai bine în lumina lumânărilor
-”femeie de carieră”= a dracu’
-”roșcată”= cumpărătoare de Wella
-”pasională”= vorbește excesiv de tare
-”caut suflet pereche”= la un pas de o nouă cădere nervoasă
În Triunghiul Bermudelor, după ce s-o prăbuşit avionul, numa’ o stewardesă o rămas în viață. Cu mare noroc o reușit să se paraşuteze și o nimerit pe-o insulă pustie.
Umblând ea aşa, mai cu frică, să vadă ce-i pe acolo, zăreşte fum. Se apropie, și ce să vadă? Un bărbat zdravăn, pe jumătate gol, frigea pe jar un peşte.
– No, salut! Avionul cu care eram s-o prăbuşit şi numa’ eu am scăpat. Tu cum ai ajuns aici?
– No, fată dragă… io, ardelean din ǎl bătrân. Vreo cincisprezece ani în urmă lucram chelner pe-un vas mare, da’ s-o scufundat şi numa’ io am izbutit să înot până aici. De-atunci trăiesc singur cuc pe insulă… N-ai vrea nitel peşte?
– Multam! – zise fata, și cum mânca peştele, îşi tot plimba ochii peste trupul lui tare și călit de vreme, apoi îi şopti şugubăţ:
– Tu mi-ai dat din ce-ai gătit… N-ai vrea să-ţi dau şi eu ceva ce n-ai mai gustat de 15 ani?
Atunci ardeleanul, cu lacrimi în ochi şi bucuria cât casa, o strânse pe fată în braţe şi, gâfâind de emoţie, zise:
– No, chiar ai la tine PĂLINCĂ?!