Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze la mustață

În noaptea de 12 decembrie, o masă densă de ceață a cuprins întregul spațiu balcanic, generând condiții meteo extrem de periculoase și afectând grav circulația rutieră și activitățile zilnice din regiune. Fenomenul a fost caracterizat de o vizibilitate redusă dramatic, cu unele zone unde șoferii abia puteau să distingă câțiva metri în fața lor, creând un context de risc major pentru toți participanții la trafic, de la conducători auto la pietoni.

Ceața densă, combinată cu temperaturi scăzute, a favorizat formarea unui strat de îngheț pe carosabil și pe trotuare, crescând astfel riscul de accidente. În mai multe regiuni, drumurile au devenit alunecoase, iar condițiile pentru deplasare au fost extrem de dificile, punând la încercare atât conducătorii auto, cât și autoritățile responsabile de siguranța circulației. Blocajele parțiale sau totale pe anumite artere au complicat intervențiile de urgență și accesul serviciilor medicale, sporind astfel pericolul pentru persoanele vulnerabile sau aflate în tratamente medicale speciale.

Ceața densă a înghițit Balcanii

În prezent, Serbia se află sub avertizare meteorologică de cod galben din cauza ceții dense și nu este exclus posibilitatea ca fenomenul să se extindă treptat și către vestul României în următoarele ore, aducând cu sine vizibilitate extrem de redusă și condiții periculoase pentru trafic.

Efectele fenomenului au fost resimțite în mod deosebit în zonele industriale și în marile orașe, unde lucrările de construcții și intervențiile pe străzi au fost semnificativ îngreunate.

În aceste locuri, munca pe șantiere a devenit extrem de riscantă din cauza vizibilității reduse și a suprafețelor alunecoase, iar accesul vehiculelor de mare tonaj a fost restricționat în mai multe puncte. Ceața densă a reprezentat astfel o provocare nu doar pentru traficul rutier, ci și pentru desfășurarea normală a activităților economice și sociale.

Ceața densă rămâne unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru sezonul rece, afectând simultan vizibilitatea, traficul și condițiile de siguranță pentru muncitori sau pietoni. În această perioadă, specialiștii subliniază importanța echipamentului corespunzător pentru vehicule, utilizarea sistemelor de iluminare și semnalizare și respectarea regulilor de circulație, pentru a reduce riscurile asociate cu deplasarea în condiții extreme.

