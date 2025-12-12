Acasă » Știri » Prognoza meteo de vineri, 12 decembrie 2025. Vremea se menține neobișnuit de caldă, dar ceața își face apariția

De: Paul Hangerli 12/12/2025 | 05:30
Prognoza meteo de vineri, 12 decembrie 2025. sursa foto Pixabay

România rămâne sub influența unui aer temperat, blocând încă accesul maselor de aer polar. Vineri se anunță o zi similară cu precedenta, însă cu mai multă nebulozitate în vest și nord, și condiții de ceață persistentă dimineața în depresiuni. Iarna „de calendar” rămâne doar pe hârtie.

Vremea  rămâne surprinzător de blândă pentru mijloc de decembrie. Temperaturile mai ridicate decât normalul perioadei sunt contrastate însă de apariția ceții în mai multe zone ale țării. Mai jos ai prognoza meteo detaliată pe regiuni pentru a vedea cum se anunță vremea în fiecare parte a țării.

Vremea în Muntenia

În sudul țării, vremea rămâne frumoasă și neobișnuit de caldă. Soarele va fi prezent în prima parte a zilei, însă spre seară norii se pot înmulți ușor. Temperaturile maxime se vor menține ridicate, în jurul a 8–9°C, iar minimele vor fi de 2–3°C. Vântul va fi imperceptibil.

Vremea în Oltenia

Oltenia continuă sub un regim de cer variabil spre noros. Deși nu sunt așteptate ploi, soarele va fi mai scump la vedere decât în est. Maximele vor stagna la valori de 6–7°C, iar noaptea va fi ușor mai rece, cu minime în jur de 1°C și condiții de brumă.

Vremea în Transilvania

În centrul țării, dimineața de vineri va aduce ceață densă pe văi și în depresiuni, care poate persista până spre orele prânzului. Acolo unde ceața se ridică, soarele va fi palid. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât joi, cu maxime de 3–5°C. Noaptea, minimele vor fi preponderent negative (-2 spre 0°C), fiind singura regiune unde se va simți un aer mai „ciupitor”.

Vremea în Moldova

După o zi de joi luminoasă, vineri vremea se poate schimba ușor. Norii joși vor acoperi treptat regiunea, mai ales în nordul Moldovei. Totuși, temperaturile rămân peste medie, cu maxime de 7–9°C. Vântul se poate intensifica ușor pe platouri, accentuând senzația de răcoare spre seară.

Vremea în Dobrogea & Litoral

Rămâne cea mai caldă zonă a țării. Influența Mării Negre menține termometrele la valori de toamnă, cu maxime ce pot atinge din nou 10–11°C. Totuși, cerul va fi predominant noros, iar umiditatea va fi foarte ridicată, posibil cu ceață densă dimineața și seara în zona costieră.

Prognoza meteo pentru București și alte orașe

București

În Capitală, vremea se menține frumoasă, cu un cer variabil și perioade de soare, mai ales în prima parte a zilei. Maximele vor fi ușor mai scăzute față de ieri, încadrându-se între 8–9°C, iar minimele între 1–3°C. Condițiile rămân atipice pentru data de 12 decembrie, fără șanse de ninsoare, iar vântul va fi abia perceptibil.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, dimineața va fi marcată local de ceață, care se poate risipi mai greu decât în zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros, iar soarele se va arăta timid. Maximele vor atinge 5–6°C, iar minimele vor coborî la -1–1°C. În zonele de deal din apropiere, persistența norilor joși poate aduce trecător burniță.

Iași

La Iași, valorile termice scad ușor, dar rămân peste mediile multianuale. Cerul va fi temporar noros, alternând cu scurte intervale însorite la amiază. Maximele se vor situa între 9–10°C, iar minimele între 2–4°C. Atmosfera va fi calmă, dar umedă, favorizând formarea ceții pe timpul nopții la periferia orașului.

Constanța

În Constanța, norii vor domina peisajul și vineri, iar șansele de soare rămân reduse. Maximele vor ajunge la 10–11°C, iar minimele se vor încadra între 5–6°C. Senzația de răcoare va fi accentuată de umiditatea excesivă și de vântul moderat dinspre mare, deși termometrele indică valori de toamnă târzie.

Timișoara

La Timișoara, atmosfera rămâne închisă, cu un cer acoperit de nori stratiformi pe aproape tot parcursul zilei. Maximele se vor situa în jurul valorilor de 5°C, iar minimele între 1–2°C. Lipsa precipitațiilor menține vremea ternă, dar stabilă, fără fenomene extreme.

O zi de vineri care continuă tendința de vreme nefiresc de caldă pentru mijlocul lunii decembrie, cu temperaturi pozitive dominante și o lipsă acută a zăpezii. Dacă locuiești în Muntenia sau Dobrogea, vei resimți în continuare un aer de primăvară timpurie, în timp ce în Transilvania și Banat, ceața și norii vor crea un peisaj mai sumbru, dar lipsit de gerul specific perioadei. Zonele montane își păstrează doar noaptea aspectul hibernal, ziua fiind lipsită de ninsori proaspete. În marile orașe, finalul săptămânii de lucru aduce o vreme liniștită, ideală pentru ieșiri, deși lipsită de farmecul alb specific sărbătorilor de iarnă.

