Cartea de tarot a zilei. Mesajul transmis de Univers astăzi, 12 decembrie 2025

Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce trebuie să vindece și ce daruri ascunse le aduce destinul. CANCAN.RO îți prezintă Cartea de Tarot a Zilei de azi 12 decembrie, ca să știi ce mesaj îți trimite Universul chiar acum.

Cartea de tarot a zilei 12 decembrie: Diavolul

Cartea extrasă pentru ziua de astăzi este Diavolul, arcana majoră cu numărul 15, ilustrată într-o imagine iconică: o figură cu coarne, aripi de liliac și o privire neliniștitoare, inspirată din reprezentarea lui Baphomet. În tarot, această carte nu este un simbol al răului absolut, ci o oglindă puternică a aspectelor din viața noastră care ne limitează, dependențe, obsesii, tentații, atașamente toxice și falsa iluzie că deținem controlul. Diavolul nu vine să ne sperie, ci să ne trezească. El ne invită să privim cu sinceritate orice restricție pe care, conștient sau nu, ne-am impus-o singuri. Această arcană scoate la suprafață fricile cele mai adânci, comportamente repetitive, dependențe emoționale sau materiale care ne țin pe loc. Astăzi suntem provocați să observăm ce anume ne face să ne simțim prizonieri, și dacă nu cumva noi înșine ținem cheia în mână.

Cartea ne avertizează și asupra tendinței de a adopta mentalitatea de victimă: „nu pot”, „nu am cum”, „așa e situația”. Diavolul ne transmite clar că nu puterea altcuiva ne domină, ci renunțarea noastră la putere. De aceea, azi este esențial să ne asumăm responsabilitatea pentru alegerile noastre și pentru direcția în care ne îndreptăm. În plan relațional, Diavolul semnalează posibile dezechilibre: posesivitate, gelozie, dependență emoțională, control sau toxicitate. Ne îndeamnă să ne întrebăm dacă relațiile noastre se bazează pe iubire și respect sau pe frică și atașament. În plan profesional, cartea scoate la lumină compromisurile: Ce preț plătim pentru validare, bani sau statut? Ne ține frica într-un job care nu ne mai reprezintă? Diavolul ne îndeamnă să rupem cercul și să ne orientăm spre ceea ce ne aprinde cu adevărat.

La nivel spiritual, această arcană este un apel la introspecție profundă. Este momentul ideal pentru a explora umbrele personale, pentru a înțelege ce ne blochează evoluția și pentru a elibera fricile care ne țin mici și dependenți. Diavolul apare astăzi ca un mesaj de forță: lanțurile care ne limitează sunt mult mai fragile decât par. Avem puterea de a le rupe și de a păși pe un drum al maturizării, al asumării și al libertății interioare.

