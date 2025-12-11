Acasă » Știri » Cartea de tarot a zilei. Mesajul transmis de Univers astăzi, 11 decembrie 2025

De: Paul Hangerli 11/12/2025 | 06:30
Cartea de tarot a zilei. sursă - Freepik

Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce trebuie să vindece și ce daruri ascunse le aduce destinul. CANCAN.RO îți prezintă Cartea de Tarot a Zilei de azi 11 decembrie, ca să știi ce mesaj îți trimite Universul chiar acum.

Cartea de tarot reprezentativă pentru ziua de astăzi este Șasele de Cupe, o care simbolizează emoția, dar în egală măsură, nostalgia. Ce fel de energie aduce această carte și care este mesajul pe care vrea Universul să îl transmită prin intermediul acestei cărți, vedeți în rândurile de mai jos.

Cartea de tarot a zilei 11 decembrie: Șasele de Cupe

Astăzi, Universul îți pune în față Șasele de Cupe, o carte încărcată de nostalgie, emoție și căldura amintirilor frumoase. Este o arcană care ne invită să ne întoarcem la momentele care ne-au modelat, la copilăria în care totul părea simplu, curat și magic. E posibil să te surprinzi răscolind prin fotografii vechi, mesaje, amintiri sau să simți nevoia să vorbești cu cineva drag din trecut.

Cartea de tarot a zilei este Șasele de Cupe. sursă – Pexels

Această carte aduce o energie blândă, de liniștire, de regăsire a unei părți din tine pe care ai uitat-o în goana vieții de adult. Universul îți spune clar: lasă-ți inima să respire. Șasele de Cupe este și un semn că poate a venit timpul să vindeci ceva rămas nerezolvat. Să ierți o greșeală, să renunți la un regret sau să dai drumul unei poveri emoționale pe care o cari de prea mult timp.

Gândește-te la tine ca la copilul care ai fost: nu l-ai certa, nu i-ai vorbi urât, nu l-ai pune să sufere. De ce ai face asta cu tine acum? În plan emoțional, cartea poate aduce oameni din trecut, revederi, mesaje neașteptate sau pur și simplu o bucurie care vine din amintiri plăcute. Este o zi perfectă să-ți îngrijești sufletul, să faci ceva ce îți plăcea în copilărie sau să te reconectezi cu cineva drag.

Ce mesaj vrea să îți transmită Universul

Lasă nostalgia să-ți încălzească inima și amintește-ți cât de departe ai ajuns, bucurându-te de simplitate, de gesturile mici și de emoțiile sincere care nu cer nimic în schimb. Astăzi, fericirea vine din locuri familiare, o melodie veche, o amintire, un parfum sau un mesaj neașteptat, iar Universul îți amintește să nu uiți cine ai fost, ca să înțelegi cine ești. Redescoperă bucuria lucrurilor mărunte și dă-ți voie să zâmbești fără motiv, pentru că este o zi perfectă pentru reconectare, pentru pace sufletească și pentru a privi puțin înapoi doar cât să îți încălzești drumul înainte.

