Vedeta din România care a primit o pereche de pantofi drept salariu: „Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”

De: Keva Iosif 12/12/2025 | 10:24
Liana Stanciu a primit pantofi în loc de salariu
Primul salariu? Zero lei… și o pereche de pantofi în loc de bani! Liana Stanciu dezvăluie cum a început cariera ei în radio cu un gest neașteptat, care i-a arătat de la început cât de dură poate fi lumea audițiilor.

Liana Stanciu își amintește cu umor începuturile în radio, când munca era aproape neplătită și fiecare job suplimentar conta pentru a supraviețui.

”Tot timpul am avut 2-3 joburi și nu pentru că aveam eu dependență de muncă. Dar radioul, la începuturi, a fost prost remunerat. Multă vreme! Îmi aduc aminte că primul salariu, cu sau fără ghilimele, a fost o pereche de pantofi. Ani de zile am lucrat pe aproape nimic. După care am început să câștig încet, puțin, și tot timpul mai era nevoie de încă un job. Am făcut traduceri de filme, traduceri de cărți, prefață pentru cărți… Îmi place mai degrabă să scriu și să citesc. Sunt o generație defectă”, povestește prezentatoarea cu zâmbetul pe buze.

Primul salariu al Lianei Stanciu: o pereche de pantofi

Dar Liana nu vorbește doar despre începuturile modeste. Ea dezvăluie cum pasiunea pentru radio s-a transformat în carieră și cum a reușit să combine mai multe joburi pentru a-și susține visul de a studia Medicina:

„Voiam să urmez Medicina și aveam nevoie de bani pentru meditații.  Radioul a fost primul meu pas, dar nu era deloc bine plătit. Am făcut traduceri, prefață pentru cărți, orice să mai am un ban în plus”, a povestit vedeta radio în emisiunea invita lui Marius Manole la „Întrebarea Mesei Rotunde”, care urmează să fie difuzată complet pe 13 decembrie.

Drama de acasă a Lianei Stanciu

Pe lângă carieră, Liana Stanciu vorbește și despre provocările personale. Fiica ei, acum în vârstă de 20 de ani, s-a mutat de acasă, iar prezentatoarea mărturisește că resimte „sindromul cuibului gol”.

Liana Stanciu

„Eu am avut zile în care nu am plecat din radio, ca să nu mă duc acasă și să văd casa goală. Sunt tentată să o sun întruna. Nu te pregătește nimeni pentru asta. E «sindromul cuibului gol». Americanii îi cresc altfel și îi responsabilizează devreme. Noi nu avem educația asta. În plus, dacă te uiți pe studii, tinerii din România pleacă târziu din casa părinților. Sau nici nu mai pleacă, pentru că e cald și bine. Într-o seară m-am dus până la ea: am găsit-o cu prietenii, mâncau pizza, se distrau, m-am simțit și prost. Ea nu înțelege diferența între grijă și control. Tu ești îngrijorată, vrei să știi că totul e bine și ei spun: «Ai sunat să mă controlezi?». «Nu, lumina ochilor mei miopi, am sunat să văd dacă ești bine»! Grija este o formă extrem de valoroasă de iubire. E forma supremă”, a mai povestit Liana.

