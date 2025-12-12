Simona Halep, gest disperat înainte de Revelion! Este pe punctul de a pierde o sumă mare de bani

Simona Halep (34 de ani) încearcă să umple camerele hotelului său din Poiana Brașov, pe ultima sută de metri, după ce a rămas cu locuri de cazare goale, cu doar trei săptămâni înainte de Revelion.

Deținătoarea trofeelor de la Roland Garros și Wimbledon și-a transformat hotelul din Poiana Brașov într-o destinație de lux pentru Revelionul 2026, însă strategia s-a întors împotriva ei. Tarifele uriașe au pus pe fugă turiștii chiar înainte de sărbători, iar unitatea a rămas cu camerele goale în plin sezon.

Simona Halep, gest disperat înainte de Revelion

În acest moment, hotelul campioanei are disponibile camere la toate cele patru tipuri destinate cuplurilor pentru sejurul 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026. Prețurile sunt însă pe măsura exclusivității:

Smart Stay Room – 2.860 de euro

Comfort Room – 3.100 de euro

Terrace Comfort Room – 3.440 de euro

Executive Relax Room – 3.680 de euro

Signature Grand Suite – 4.160 de euro

Simona Halep, discount de urgență!

Potrivit prosport.ro, pentru a atrage clienți, hotelul a lansat joi o ofertă-surpriză: un discount de 10%, valabil doar pentru cei care confirmă imediat. Pachetul nu este însă deloc flexibil însă, este nerambursabil, iar plata integrală trebuie făcută în doar trei zile de la confirmare.

Reprezentanții unității avertizează: orice anulare înseamnă pierderea întregii sume, adică o taxă de 100%, astfel că turiștii interesați trebuie să se decidă rapid dacă vor să petreacă Revelionul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov.

Cine va cânta de Revelion la hotelul Simonei Halep

Chiar dacă multe camere au rămas goale înainte de sărbători, programul artistic anunțat pentru Revelion este unul impresionant.

”Pregătirile pentru Revelion au început… și ne bucurăm sincer de energia care se strânge în jurul acestei seri. Nu e doar un eveniment, e felul nostru de a întâmpina un An Nou cu energie bună, atmosferă elegantă și oameni frumoși aproape. Anul acesta, îi avem alături pe extraordinarii Alessandro & Guya Canino, Mirela Ursache, Giorgio Ciabattoni și DJ Andrei Wab… iar seara va avea și un moment aparte prin energia și eleganța aduse de Mrs. Saxy. Ei sunt artiști care aduc emoție, ritm și o vibrație caldă exact pe gustul nostru. Lucrăm la fiecare detaliu cu grijă pentru o seară care să aducă bucurie și lumină exact așa cum merită începutul unui Nou An.”, este mesajul transmis pe pagina de Instagram a hotelului.

