Program TV 13 decembrie 2025. La ce oră se difuzează „Singur acasă” la PRO TV + Ce vezi la Antena 1 sau Kanal D

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, televiziunile din România pregătesc o seară plină de energie, cu producții urmărite de milioane de telespectatori. Grila de weekend aduce atât show-uri de divertisment și reality-uri populare, cât și competiții culinare sau meciuri importante din fotbalul european.

Publicul are o gamă variată de opțiuni, cu programe transmise în direct sau în premieră, potrivite pentru atmosfera de sărbători care se apropie.

Program TV sâmbătă, 13 decembrie

Maraton de filme și divertisment de Crăciun la PRO TV

Program special pentru weekendul de decembrie:

11:00 – Mumiile: Aventuri moderne (animație/comedie)

20:00 – Singur acasă 2: Pierdut în New York – comedie clasică de Crăciun (film tradițional preferat în familie)

22:30 – Nuntă pe bani – comedie românească

CineMagia

00:30 – Cei 8 odioși – western contemporan (noapte târziu)

Program Antena 1

09:00 – Ana, mi‑ai fost scrisă în ADN (serial, reluare)

15:00 – Te cunosc de undeva!

20:00 – Film: Parker (criminal/ thriller cu Jason Statham și Jennifer Lopez)

22:15 – Film: Conan (acțiune/aventuri cu Jason Momoa)

00:00 – Chefi la cuțite (relatărie / ediție replay)

Program Kanal D

14:45 – ROventura

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii (continuare)

21:00 – The Floor (show de quiz și divertisment)

Program Prima TV

14:00 – Ultimul cartuș (film de acțiune românesc din 1973)

16:00 – Schimb de mame (reality show)

20:00 – K‑19: Submarinul ucigaș (film de acțiune/thriller cu Harrison Ford și Liam Neeson)

23:00 – Cronica cârcotașilor (emisiune de satiră TV)

Meciuri importante

Didi Sport 1

16:00 Live La Liga: Atletico Madrid-Valencia Etapa 16

17:00 Live Superliga: FC Arges-Botosani Etapa 20

20:30 Live Superliga: Rapid-Otelul Galati Etapa 20

Prima Sport 1

17:30 ACS Sepsi OSK Sf. Ghoerghe – Concordia Chiajna – MECI FOTBAL LIGA 2

20:30 FC CFR Cluj – Csickszerda – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1