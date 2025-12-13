Program TV 13 decembrie 2025. La ce oră se difuzează „Singur acasă” la PRO TV + Ce vezi la Antena 1 sau Kanal D

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, televiziunile din România pregătesc o seară plină de energie, cu producții urmărite de milioane de telespectatori. Grila de weekend aduce atât show-uri de divertisment și reality-uri populare, cât și competiții culinare sau meciuri importante din fotbalul european.
Publicul are o gamă variată de opțiuni, cu programe transmise în direct sau în premieră, potrivite pentru atmosfera de sărbători care se apropie.
Program special pentru weekendul de decembrie:
11:00 – Mumiile: Aventuri moderne (animație/comedie)
20:00 – Singur acasă 2: Pierdut în New York – comedie clasică de Crăciun (film tradițional preferat în familie)
22:30 – Nuntă pe bani – comedie românească
CineMagia
00:30 – Cei 8 odioși – western contemporan (noapte târziu)
09:00 – Ana, mi‑ai fost scrisă în ADN (serial, reluare)
15:00 – Te cunosc de undeva!
20:00 – Film: Parker (criminal/ thriller cu Jason Statham și Jennifer Lopez)
22:15 – Film: Conan (acțiune/aventuri cu Jason Momoa)
00:00 – Chefi la cuțite (relatărie / ediție replay)
14:45 – ROventura
16:00 – Casa iubirii
18:00 – Știrile Kanal D
19:00 – Casa iubirii (continuare)
21:00 – The Floor (show de quiz și divertisment)
14:00 – Ultimul cartuș (film de acțiune românesc din 1973)
16:00 – Schimb de mame (reality show)
20:00 – K‑19: Submarinul ucigaș (film de acțiune/thriller cu Harrison Ford și Liam Neeson)
23:00 – Cronica cârcotașilor (emisiune de satiră TV)
16:00 Live La Liga: Atletico Madrid-Valencia Etapa 16
17:00 Live Superliga: FC Arges-Botosani Etapa 20
20:30 Live Superliga: Rapid-Otelul Galati Etapa 20
17:30 ACS Sepsi OSK Sf. Ghoerghe – Concordia Chiajna – MECI FOTBAL LIGA 2
20:30 FC CFR Cluj – Csickszerda – MECI FOTBAL SUPERLIGA 1