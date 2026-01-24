Lupu Rednic, botez în Apa Iordanului. Dezvăluiri despre experiența unică: ”Așa am simțit!”

Cornelia și Lupu Rednic au bifat o călătorie de suflet în Israel. Cei doi au mers acolo alături de mai mulți prieteni și de Preotul Gherasim. Lupu Rednic a avut parte de o experiență inedită. Artistul a fost botezat în Apa Iordanului și se declară impresionat de acest pelerinaj.

Această trăire a avut o mare încărcătură, mai ales că în acest loc sacru și Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul. Lupu Rednic și Cornelia s-au întors cu altă energie din Țara Sfântă, după mai multe zile de rugăciune. Au mulțumit pentru ce au și au îndreptat o rugă pentru ceea ce își doresc. Au fost și la „Piatra Ungerii”, în Biserica Sfântului Mormânt, din Ierusalim, dar au ajuns și la Biserica Bunei Vestiri.

„Am intrat în Apa Iordanului pentru că așa am simțit eu, a fost un botez simbolic, eu sunt botezat și în biserică. Aici, în Râul Iordan, a fost botezat și Iisus Hristos. Preotul Gherasim m-a binecuvântat, a spus câteva rugăciuni. Am ajuns și la Așezământul românesc din Ierihon și la Peștera Sfântului Ioan Botezătorul”, spune Lupu Rednic pentru Click.

Cornelia Rednic, marcată de excursia în Țara Sfântă

Cornelia Rednic recunoaște că abia aștepta să meargă la Mormântul Sfânt. Deși inițial a privit cu teamă această călătorie, iar asta din cauza conflictelor, nu au existat probleme. Acum e liniște în Israel, așa că cei care visează la o astfel de experiență pot ajunge să se roage în liniște.

„În Israel acum este liniște, m-am cam temut inițial să merg. Noi, turiștii, am fost primiți foarte bine, lumea este amabilă. Am știut că voi ajunge iar la Mormântul Sfânt, simți nevoia să ajungi din nou. Să calc pe aceste locuri sfinte…pur si simplu nu am cuvinte să pot exprima toată dragostea și recunoștința ce le simt! Acolo simți o atât de mare liniște, încât parcă ți se blochează mintea. La nimic altceva nu te mai gândești, e un loc adevărat, în care îi mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce ai. Contează însă foarte mult și oamenii alături de care pleci la drum. Părintele Gherasim este un om de o bunătate rară, are o știință aparte, ne-a dat sfaturi pentru suflet”, spune Cornelia Rednic.

Citește și: Cornelia Rednic avea doar 16 ani când și-a cunoscut soțul. Cum a reacționat familia ei: ”La fel aș face!”

Citește și: La ce vârstă s-a măritat Cornelia cu Lupu Rednic. Părinții ei au fost foc și pară