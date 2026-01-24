Cum a ajuns o avocată celebră, obsedată de asasinarea lui Ioan Crișan, să plănuiască 11 crime în lanț: „Plătesc 10.000 de euro pentru fiecare victimă”

CANCAN.RO a aflat detalii incredibile dintr-un caz tulburător, care pare desprins dintr-un film de groază, dar care s-a judecat, pas cu pas, într-o sală de tribunal din România. O avocată cu peste 20 de ani de experiență, obișnuită să apere oameni în fața legii, a ajuns să fie condamnată la închisoare cu executare, după ce a pus la cale asasinate în serie, cu bani, ordine clare și o listă de 11 persoane care „trebuiau să moară”!

Este vorba despre avocata Marta Dalida Achim, cu experiență de peste 20 de ani în Barou, care nu a acceptat niciodată verdictul autorităților britanice privind moartea fiului său, Denis Petre. Tânărul a murit pe 25 octombrie 2023, într-un spital din Grimsby, la o zi după ce fusese lovit de tren. Pentru anchetatorii din Marea Britanie, cazul a fost clar: sinucidere. Pentru mama sa a fost însă începutul unei obsesii!

Din dosar reiese că Marta Achim era convinsă că fiul ei „a fost omorât sau determinat să se sinucidă de mai multe persoane” și că acestuia „i-au fost sustrase criptomonede”. În loc să aștepte explicații oficiale, avocata a decis să‑și facă propria dreptate.

Anchetatorii spun că i-ar fi cerut unui cunoscut să omoare trei persoane, pe care le bănuia fără nicio justificare că ar avea legătură cu moartea fiului ei, printre care și fosta lui iubită.

Concret, Marta Achim „i-a pus la dispoziție fotografii și date despre persoanele vizate și i-a solicitat să le omoare”. Martorul a declarat că „a luat decizia să o ajute” și timp de 2–3 zile a urmărit una dintre victime pe stradă și pe celelalte pe rețelele sociale, stabilind posibile locuri de atac.

Întâlnirile dintre cei doi erau ca într-un film: în parcul Tineretului, unde avocata „i-a cerut martorului să lase telefonul mobil la mașină” și i-a spus fără ezitare că „nu o să am liniște până ce aceștia nu vor fi uciși”.

Replicile sunt șocante. Martorul a ridicat problema faptului că unele victime erau copii. Răspunsul Martei Achim a fost halucinant: „Da ce, ești milos?”.

„Eu pe aia o vreau prima”. Avocata care negocia prețul morții și punea atentatul de la Arad pe post de ”manual”

Banii nu erau o problemă pentru ea. Inițial a vorbi de 30.000, iar ulterior de 40.000 de euro, bani pe care spunea că îi va obține din vânzarea unui apartament.

”În ceea ce privește sumele de bani pe care inculpata Marta Dalida Achim ar fi fost dispusă să le plătească pentru uciderea celor trei persoane, martorul a susținut că inculpata i-a spus că era dispusă la acel moment să plătească chiar și suma de 30.000 de euro, plus cheltuielile, reprezentând câte 10.000 de euro pentru fiecare victimă și alte cheltuieli, urmând să obțină bani, în câteva zile, în urma vânzării unui apartament”.

Plata urma să fie făcută după ce martorul îi va trimite poze cu victimele.

Ordinea victimelor era clară: „Până la urmă faceți ce vreți, eu pe aia o vreau prima” (n.r fosta iubită). Și nu se oprea la trei. „În timpul discuțiilor, inculpata a spus că intenționează să mai omoare și alte persoane, în total unsprezece”, se arată în rechizitoriu.

Un alt element terifiant reiese din acest dosar: Marta Dalida Achim s-a ”inspirat” din atentatul de la Arad, în care omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis prin explozia mașinii sale. Potrivit instanței, aceasta „a urmărit cu atenție cazul mediatizat și modul în care autorii au fost identificați”, dar mai mult decât atât, a transformat ideea explozivului într-un plan concret pentru propria răzbunare.

”În parc, inculpata Marta Dalida Achim i-a spus martorului că vrea ca martorul să le „mierlească” pe cele trei persoane, că e sigură de acest aspect și nu contează modalitatea, că s-ar putea pune grenade ca să fie ucise”.

Când a aflat că fiul avocatei s-a sinucis de fapt, complicele a renunțat la planul ei diabolic și a ales să colaboreze cu autoritățile.

”Ulterior, martorul a aflat că autoritățile din Anglia i-au comunicat inculpatei că fiul acesteia s-ar fi sinucis, luând decizia de a se arunca în fața unui tren, existând imagini video în acest sens. În acest context, martorul a renunțat la rezoluția infracțională și nu a mai efectuat demersuri de urmărire”.

Anchetatorii au descoperit și înscrisuri tulburătoare în locuința avocatei, documente care, potrivit instanței, întăresc ideea unei răzbunări obsesive: „Te voi răzbuna!!! Nu vei rămâne singur”.

Curtea de Apel București a stabilit că Marta Dalida Achim este vinovată de încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni și de amenințare, pedepse pentru care a fost condamnată recent la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare.

Două dintre cele trei victime vizate de planurile ei au luat parte la proces ca părți civile, stând față în față cu femeia care își dorea moartea lor. Totodată, avocata a fost obligată să le despăgubească cu 25.000 de euro.

Citește și: Drama neștiută a Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. Cine a trădat-o înainte de tragedie: ”Unii iubesc mai mult banii!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.