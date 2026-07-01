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Secretul de vară al Majdei Aboulumosha pentru o formă fizică de invidiat

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 06:20
Secretul de vară al Majdei Aboulumosha pentru o formă fizică de invidiat
Secretul de vară al Majdei Aboulumosha pentru o formă fizică de invidiat / Sursa foto: Social media
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Majda Aboulumosha a vorbit despre modul în care își menține un stil de viață echilibrat în sezonul cald, fără a apela la diete restrictive, ci prin alegeri alimentare moderate și mișcare constantă. Prezentă zilnic la PRO TV în emisiunea „Vorbește lumea”, aceasta spune că se bucură de mâncărurile verii, dar încearcă să păstreze un echilibru între alimentație și sport.

În această perioadă, preferă preparatele simple, iar salata cu roșii, brânză și ceapă verde se află printre opțiunile ei frecvente. Totuși, acordă atenție porțiilor, mai ales în cazul brânzei, pe care o consumă cu moderație din cauza aportului caloric.

Majda Aboulumosha face sport de trei ori pe săptămână

Pe lângă alimentație, Majda își continuă programul de antrenamente și spune că nu privește cu îngrijorare mici fluctuații de greutate, considerându-le firești.

„În perioada verii, nu știu dacă este cea mai bună combinație, asta ar trebui să ne spună nutriționiștii, dar mie îmi place să mănânc roșii cu brânză, chiar și cu ceapă verde. Salata de vară îmi place în mod special, dar sunt atentă, pentru că știu că brânza are mai multe calorii. Atunci încerc să pun un gramaj cât mai mic, pentru că în perioada asta fac foarte mult sport, pilates.

Încerc să-mi aduc corpul într-o direcție cât mai armonioasă. Eu încerc să am grijă de sănătate și poate, dacă o iau mai din timp, o să fie bine peste 10 ani. Dacă văd pe cântar că urc 2-3 kilograme, nu intru în panică, dar iau măsuri imediate.

Fac sport chiar de trei ori pe săptămână, merg la sală, încerc să alternez pilates cu box și sala de forță”, a spus Majda Aboulumosha pentru Click.

Sursa foto: Social media

Pe lângă preocupările legate de alimentație și sport, Majda Aboulumosha își face deja planuri pentru vacanța de vară. Deși nu a stabilit încă destinația exactă, Grecia se află printre opțiunile sale principale, iar Italia este o altă variantă pe care ar vrea să o includă în programul din 2026.

Vedeta spune că încă analizează perioada și locurile în care va călători. Însă își dorește o pauză relaxantă după un an aglomerat.

„Pe timp de vară, când ne pregătim de vacanță, ne mai relaxăm. Dar eu, sincer, nu sunt așa și îmi plac perioadele full. Cred că vom alege Grecia ca destinație de vacanță pentru vara asta. Mi-aș dori să ajungem și în Italia, unde e soare și frumos și acolo, să facem un tur”, a încheiat Majda Aboulumosha.

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