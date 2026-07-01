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BANC | Câinele lui Bulă

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 07:22
BANC | Câinele lui Bulă
BANC | Câinele lui Bulă
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Este miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc savuros. Faza de astăzi întrece orice imaginație și se petrece direct pe aleea unui parc. Protagonist este nimeni altul decât legendarul Bulă, care își plimbă liniștit patrupedul și lasă un trecător cu gura căscată în momentul în care este luat la întrebări! N-ai cum să nu mori de râs când vezi ce îi trece prin cap!

– Bulă, ce câine frumos ai. Mușcă?
– Nu, deloc! I-am pus botnița pentru că este prost crescut și scoate limba la oameni.

BANC | Câinele lui Bulă
BANC | Câinele lui Bulă

Alt banc memorabil

Un vânător merge în pădure să prindă un urs. După câteva ore îl vede, țintește, trage și… ratează.
Dintr-odată, ursul apare în spatele lui și îi spune:
— Ai tras după mine și ai ratat. Pentru asta trebuie să plătești.
Vânătorul scapă cumva și se întoarce a doua zi cu o armă mai mare. Îl vede iar pe urs, trage și… iar ratează.
Ursul apare din nou:
— Iar ai ratat. Știi regulile.
Vânătorul pleacă furios și revine a treia zi cu cea mai mare pușcă posibilă. Îl vede pe urs, țintește atent, trage și… tot ratează.
Ursul apare calm și spune:
— Ascultă, fii sincer cu mine…
— Ce?
— Tu ai venit la vânătoare sau avem alte interese unul față de altul?

Un bărbat punea nişte flori la mormântul mamei sale

Un bărbat punea nişte flori la mormântul iubitei sale mame decedate, când remarcă un alt bărbat în genunchi la un alt mormânt. Bărbatul părea că se roagă cu o intensitate profundă, repetând:
– De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori? De ce a trebuit să mori?
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse:
– Domnule, nu vreau să mă amestec în suferinţă dumneavoastră privată, dar nu am văzut niciodată atâta durere… Pe cine jeliţi? Un copil? Un părinte?
Îndureratul îşi adună gândurile pentru o clipă, apoi răspunse:
– Primul soţ al nevestei mele…

Nevasta unui director află că el are o nouă secretară
Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire:
– Secretara asta a ta… are picioare frumoase?
– N-am băgat de seamă.
– Ochii, ce culoare au?
– N-am observat.
– Ce parfum foloseşte?
– N-am observat.
– Dar de-mbrăcat, cum se-mbracă?
– Foarte repede.

VEZI ȘI: BANC | Ora 22.00, ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?”

BANC | Bulă, Bubulina și poșeta de 1.000 euro

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