Dorința care l-a lăsat mască și pe iubitul Majdei Aboulumosha: ”Îmi tot spune: Doamne, iar schimbi…”

Majda Aboulumosha este pasionată de arta culinară și acest lucru se vede la “Vorbește lumea”, unde vedeta pregătește la foc automat tot felul de preparate delicioase. Printre hobby-urile ei se numără și designul interior, iar de abilitățile astea se bucură din plin fiica ei, Jaqueline, iubitul Mihai, dar și prietenii apropiați. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV ne-a mărturisit că, după mai multe redecorări ale apartamentului în care s-a mutat cu familia în urmă de doi ani, și-a dat seama că are nevoie de mai mult spațiu. Așa că a început să analizeze piața imobiliară pentru a prinde momentul oportun pentru o nouă tranzacție.

Din lipsă de timp, Majda Aboulumosha și-a închis de ani buni afacerea cu dulciuri, dar pasiunea ei pentru gătit a rămas. Prin urmare, colegii de la emisiunea “Vorbește lumea” (Pro TV) se bucură din plin de preparate apetisante. Cum reușește vedeta să își mențină silueta și de ce nu gustă niciodată mâncarea pregătită, am aflat direct de la ea.

Majda Aboulumosha: “O am pe Cocuța șefă, degustătoare mea”

CANCAN.RO: Cum reușești să realizezi preparate delicioase și totuși să arăți așa?

Majda Aboulumosha: Toată lumea spune asta făcând diferența, pentru că am avut 90 kilograme. Și în momentul în care ai niște kilograme mult mai multe și slăbești, dar nu înseamnă că sunt idealul de care vreau eu să arăt…Pentru că nu mănânc ca să îți răspund la întrebare. Eu nu mănânc dulciuri, nu mănânc mâncare gătită și asta e că sunt atentă. E un efort, nu că nu mi-ar plăcea neapărat. Într-adevăr, nu sunt mare fană dulciuri, cu toate că am avut business din treaba asta, nu înțelegea nimeni cum fac. Cum și Shuru se întreabă mereu cum reușesc să scot un preparat atât de bun. A și spus lucrul acesta în direct: fără să gust mâncarea! Păi da, dar eu o am pe Cocuța mea. Cocuța șefă, degustătoare mea vine și degustă.

Majda Aboulumosha: “Trăiesc cu teama asta”

CANCAN.RO: După ce ai slăbit, ai trăit cu teama să nu revii la kilogramele în plus?

Majda Aboulumosha: Da, trăiesc cu teama asta. Nu mi-e teamă că o să revin la aceleași kilograme. Și dacă s-ar întâmpla asta, pentru că am mai avut oscilații de kilograme în momentul în care am ieșit de la Ferma vedetelor, în momentul în care am ieșit de la Survivor. Adică de fiecare dată când am părăsit un reality show, s-a întâmplat să acumulez chiar vreo 10 kg. Dar m-am reapucat de sport, dietă strictă. Nimic fără efort nu ar fi un rezultat bun. Adică trebuie să faci efort ca să ai un rezultat.

CANCAN.RO: De câte ori pe săptămână ajungi la sala?

Majda Aboulumosha: Nu ajung. Sunt foarte sinceră. Adică oricum oamenii știu lucrurile astea. N-aș vrea acum să spun: vai, de trei ori, dar eu să nu mă postez. Sau să te postezi și de fapt ai intrat și ai ieșit. Nici așa.

CANCAN.RO: Te antrenezi acasă?

Majda Aboulumosha: Nu, nu mă mai antrenez acasă. Fac în momentul de față masaj anticelulitic de trei ori pe săptămână, cu bambus. Este foarte bun și am în plan, după ce o să revin din vacanță, să mă apuc și de sală, pentru că deja mă terorizează antrenorul. Adică ăsta este motivul. Deja îmi dă mereu mesaj: “Alo, ne apucăm și noi de sport?” Eu făcând sport, adică mie îmi place sportul, dar mi-am găsit scuza asta: n-am timp. Cred că dacă totuși ne dorim, ne facem timp pentru noi.

Majda Aboulumosha: „Avem nevoie de spațiu un pic mai mare”

CANCAN.RO: Ce ar mai fi pe lista de dorințe de bifat neapărat, profesional și personal?

Majda Aboulumosha: Un apartament cu 4 camere.

CANCAN.RO: Dar parcă te-ai mutat acum câțiva ani.

Majda Aboulumosha: Acum doi ani și am tot schimbat în apartamentul nostru. Îmi tot spune Mihai: Doamne, iar schimbi canapeaua! Deci plec de acasă, vii, iar e altceva! Acum iar redecorezi. Sunt pasionată de design interior. Și i-am spus: până nu o să vând casa. Îmi dau seama că avem nevoie de spațiu un pic mai mare. Și, de fapt, eu am nevoie de o cameră de dressing. Și de aceea mi-aș dori tare mult să fac pasul acesta. Dar nu se știe. Adică nu e ceva urgent.

CANCAN.RO: Ai demarat căutările?

Majda Aboulumosha: Da, eu sunt numărul unu pe căutări în imobiliare. Dacă ai nevoie, te rog să îmi scrii că știu toată piața. Și e piața sus, ai grijă! Mai ales de la 1 august se schimbă și TVA-ul. Mai așteptam, da.

