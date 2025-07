Majda Aboulumosha, întâlnire cu foştii colegi din serialul „Regina”! Actriţa a făcut anunţul despre revenirea pe micile ecrane: “Un proiect de suflet, provocator”

Majda Aboulumosha și iubitul ei, Mihai, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape 8 ani. Relația este una sudată și fiecare a știut să se integreze în familia extinsă a celuilalt, mai ales că au câte o fată din căsătoria anterioară. Dacă vedeta de la “Vorbește lumea” o are pe Jaqueline din mariajul cu J. Yolo, Mihai o are pe Serena, fiica lui și a lui Laurette. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Majda Aboulumosha a vorbit deschis despre relația ei cu fiica lui Mihai, ei urmând să plece în vacanță cu ambele fete, care se înțeleg excelent și care sunt de vârstă apropiată. Actrița ne-a vorbit și despre șansele de a reveni într-un nou serial, având în vedere întâlnirea cu foștii colegi din producția”Regina”, care i-a făcut pe unii fani să spere la o continuare a îndrăgitului serial.

Majda Aboulumosha se bucură de echilibru între profesie și viața personală. După încheierea filmărilor la “Vorbește lumea” (Pro TV), vedeta TV se va bucura de o binemeritată vacanță la mare, în compania iubitului, Mihai, dar și a fetelor lor, care sunt prietene. Între Jaqueline și Serena este o diferență de doar un an.

Majda Aboulumosha: „Dacă regizorul o să-și dorească și o să creadă că mi se potrivește un rol, se va face acel lucru”

CANCAN.RO: Zilele trecute a fost o întâlnire de suflet cu foștii colegi din serialul “Regina”. Ce puneți la cale?

Majda Aboulumosha: Toată lumea s-a întrebat asta, chiar n-am avut în gând că o să explodeze cumva și TikTok-ul și Instagram-ul meu acolo, unde am expus câteva imagini și eu și mai mulți, adică cam toți ne-am bucurat de moment. Și toată lumea a scris în comentarii că o să urmeze cu siguranță Regina 2 sau pregătim noi un proiect împreună. Noi nu ne-am întâlnit cu scopul acesta, dar recunosc că oamenii au contribuit la lucrul acesta și parcă au reaprins în noi flacăra aceea de a dezvolta din nou ceea ce acum 20 de ani era, nu știu, o flacără în inimile oamenilor.

CANCAN.RO: Practic a fost rampa ta de lansare în showbiz.

Majda Aboulumosha: Da, primul proiect a fost în „Al nouălea cer” și de acolo am fost descoperită și primul meu rol în „Regina”, așa este și culmea, încă sunt strigată pe stradă Lenți, adică a fost un rol care m-a marcat și pe mine, dar și pe oamenii.

CANCAN.RO: Îți este dor să intri din nou pe platourile de filmare? Ai avut vreo propunere în acest sens?

Majda Aboulumosha: Pe platourile de filmare am mai intrat, dar mi-este foarte dor să fiu într-un proiect de așa natură, de mare anvergură, un proiect de suflet, un proiect provocator care să mă scoată din zona mea cumva de confort. Îmi e dor.

CANCAN.RO: La ProTV se fac mai multe seriale. Ai dat probă pentru vreunul?

Majda Aboulumosha: Nu, momentan nu am dat probă. Întotdeauna când se dă un casting, trebuie să te potrivești pe acel rol și eu sunt cumva copilul ProTV-ului pentru că acolo m-am lansat, dar momentan sunt și într-un proiect la „Vorbește Lumea”. Dacă cumva regizorul o să-și dorească și o să creadă că mi se potrivește un rol, se va face acel lucru.

Majda Aboulumosha: „Am păstrat legăturile și e frumos”

CANCAN.RO: Te leagă o prietenie veche de Nicoleta Luciu?

Majda Aboulumosha: În continuare, toți pe care i-ați văzut la masă, să știți că noi am păstrat legătura, adică noi nu ne-am văzut după 17 ani. Doamne, ce de ani am! 17 ani noi în tot acest timp am vorbit, adică noi suntem prieteni cu toți pe care i-ați văzut la masă.

CANCAN.RO: Organizați astfel de întâlniri între voi?

Majda Aboulumosha: Adică în continuare ne vedem în timpul liber, constant. Și cred că și în seara asta (n.r. la eveniment) Diana Dumitrescu o să fie. Am păstrat legăturile și e frumos.

CANCAN.RO: Cum arată vara pentru tine? Muncești, te distrezi?

Majda Aboulumosha: Muncesc. Am terminat activările acum, am fost la festival, dar tot cu muncă, la „Vorbește Lumea” înregistrăm, deci tot muncă, mai am trei campanii de finalizat și eu sunt omul care trebuie să predea materialele la timp. Tot muncă, dar intrăm în curând în vacanță și noi și atunci o să plec.

CANCAN.RO: Unde vei pleca în vacanță?

Majda Aboulumosha: Păi o să plec și la noi la mare, o să plec și cred că și în Bulgaria am descoperit un hotel foarte ok. În Grecia avem în plan, Jacqueline pleacă în tabără și Spania e pe listă.

Majda Aboulumosha: „Sunt un om care iubește foarte mult copii, se înțeleg ele foarte bine”

CANCAN.RO: Mihai știe de toate planurile astea?

Majda Aboulumosha: Da, da, e la curent, îți dai seama, ni le-am făcut împreună, știe. De obicei, îl mai iau prin surprindere, că zic: mi-ar plăcea cum a fost anul trecut. Trebuia să plecăm în Grecia și am văzut eu pe TikTok pur și simplu niște imagini și am spus: gata, eu vreau aici. Îl caut, am bookuit, am luat biletele și am plecat în Bari, o destinație superbă.

CANCAN.RO: Atât tu cât și el aveți câte o fetiță, o includeți în planurile voastre de vacanță și pe fiica lui Mihai?

Majda Aboulumosha: Clar, o să mergem în vacanță toți patru.

CANCAN.RO: Cum e relația ta cu Serena?

Majda Aboulumosha: Una foarte frumoasă, se înțelege foarte bine cu noi, adică în primul rând trebuie să te gândești la faptul că eu sunt un om care iubește foarte mult copiii, se înțeleg ele foarte bine.

CANCAN.RO: Ce diferență este între fete?

Majda Aboulumosha: Un an.

CANCAN.RO: Deci practic sunt cam de aceeași vârstă.

Majda Aboulumosha: Da, au aceleași limbaj, cum s-ar spune.

