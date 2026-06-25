Mihai Trăistariu și-a transformat complet apartamentul. Cum arată livingul dedicat pisicilor

Mihai Trăistariu a ales să își transforme locuința din Constanța într-un spațiu în care animalele sale de companie au prioritate. Artistul a prezentat recent imagini din apartament, oferind o privire asupra schimbărilor realizate în ultima perioadă și asupra modului în care și-a reorganizat camerele pentru a răspunde nevoilor pisicilor pe care le îngrijește. Iată cum arată locuința artistului!

Locuința reflectă un stil personal bine conturat, dominat de combinația dintre mobilierul alb și accentele albastre, nuanță prezentă atât în canapele, cât și în diferite elemente decorative. Deși încăperile sunt pline de cărți, dosare, agende și obiecte personale, amenajarea păstrează un echilibru între funcționalitate și confort, iar fiecare modificare are ca scop o mai bună organizare a spațiului.

Cum arată livingul dedicat pisicilor

Cea mai importantă transformare a avut loc în sufragerie, încăpere care a devenit principalul loc de joacă și relaxare pentru pisici. Dacă în trecut pereții erau prevăzuți cu căsuțe și elemente speciale montate pentru feline, acestea au fost înlăturate în cadrul celei mai recente reorganizări. În locul lor au fost instalate două corpuri lungi de mobilier, concepute pentru depozitarea documentelor, cărților și a altor obiecte care ocupau spațiul din cameră.

O altă etapă a proiectului de reamenajare a vizat finisajele pereților. După demontarea vechilor construcții dedicate pisicilor au rămas mai multe zone care necesitau refacere, motiv pentru care proprietarul apartamentului a decis să schimbe și aspectul peretelui din sufragerie. Soluția aleasă a fost aplicarea unui tapet nou, menit să ofere un aspect uniform încăperii și să completeze designul existent.

Întregul apartament păstrează aceeași linie cromatică, bazată pe tonuri deschise și accente de albastru, ceea ce creează impresia unui spațiu luminos și modern. Mobilierul este dispus astfel încât să lase suficient loc pentru deplasarea animalelor, iar diferitele suprafețe au devenit locuri preferate pentru odihna acestora.

Apartamentul reunește mai multe elemente care definesc stilul de viață al cântărețului. Biblioteca generoasă, colecțiile de agende și documente, obiectele decorative și numeroasele accesorii dedicate pisicilor coexistă într-un decor personalizat, în care fiecare zonă are o utilitate bine stabilită.

Pe lângă living, și bucătăria a trecut printr-o schimbare de ritm în ultimele luni. Spațiul este folosit mai frecvent, după ce artistul și-a descoperit interesul pentru gătit. Prepararea mâncării a devenit o activitate prezentă în rutina zilnică, iar bucătăria este acum organizată astfel încât să permită desfășurarea acestei pasiuni în condiții cât mai practice.

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