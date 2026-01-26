Actorul după care toate româncele suspinau în anii ’90 este schimbat total. Recunoști cine este marea vedetă din imagine?

Noah Whyle, cunoscut publicului din România pentru rolul său din serialul de succes „Spitalul de urgență” („ER”), a fost prezent recent pe covorul roșu alături de soția sa, Sara Wells, la premiera noului sezon al serialului „The Pitt”, în care acesta joacă.

Actorul, care acum are 54 de ani, a fost însoțit, de asemenea, de fiica sa, Auden, în vârstă de 20 de ani, și de băiatul său, Owen (23 de ani), pe care îi are din prima căsnicie, cu Tracy Warbin, cu care a fost căsătorit din 2000 până în 2010. Noah și-a refăcut viața alături de Sara Wells în 2014. Un an mai târziu s-a născut fiica lor, Frances.

La premiera sezonului doi din „The Pitt” au fost prezenți și alți membri ai distribuției: Katherine LaNasa, Shawn Hatosy, Patrick Ball, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Ken Kirby, Sepideh Moafi, Laëtitia Hollard, Irene Choi și Lucas Iverson.

În timpul lansării, s-a anunțat că seria „The Pitt” a fost reînnoită pentru un al treilea sezon.

Ce povestea actorul despre rolul său din „Spitalul de urgență”

Noah Wyle a spus, într-un interviu acordat în 2024, că a avut o presimțire că drama medicală ER va fi un serial de succes, iar acest lucru s-a întâmplat foarte devreme.

„Îi aveau pe George (Clooney), Sherry (Stringfield), Tony (Anthony Edwards), Eriq (La Salle) și pe mine, Julianna (Margulies) nu fusese încă distribuită ca personaj principal pentru că a murit inițial în episodul pilot și suntem în culisele teatrului Avery Fisher Hall. Și apoi au început să arate aceste clipuri din episodul pilot. Pur și simplu, bum!”, a povestit actorul.

El a explicat că, atunci când difuzarea primului episod s-a terminat, cei prezenți au înlemnit, pur și simplu.

„Și apoi locul a luat-o razna, aplauze, urale, tropăituri, toți am simțit o emoție. Și îmi amintesc că Tony ne-a făcut pe toți să spunem: «Hai, începem!»”, a spus Wyle.

Îndrăgit de public și de critici deopotrivă, serialul creat de Michael Crichton a câștigat 23 de premii Emmy, inclusiv trofeul din 1996 pentru cel mai bun serial dramatic.

