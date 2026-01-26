Angelina Jolie, nerăbdătoare să se mute în Europa. Actrița „nu-și mai recunoaște țara”

De câteva luni circulă zvonuri conform cărora Angelina Jolie ar vrea să calce pe urmele unor vedete precum Ellen DeGeneres și Rosie O’Donnell și să părăsească SUA pentru a se muta în Europa.

Se pare că actrița în vârstă de 50 de ani, câștigătoare a premiului Oscar, este hotărâtă să părăsească Los Angeles și SUA în general surse apropiate actriței spunând că este destul de „încântată” de acest lucru, scrie Yahoo News.

Într-un interviu din 2024 acordat publicației The Hollywood Reporter, actrița a descris Los Angeles-ul ca fiind lipsit de „umanitate” și a explicat că a stat acolo doar de dragul copiilor ei cât timp aceștia erau minori.

„Sunt aici pentru că trebuie să fiu aici după divorț, dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca. Când ai o familie numeroasă, vrei să aibă intimitate, pace, siguranță”, a declarat ea pentru publicație la momentul respectiv.

De ce nu a plecat Angelina Jolie din Statele Unite încă

Surse apropiate Angelinei Jolie au reiterat acest lucru de mai multe ori de atunci, menționând că actrița din Maleficent „nu a vrut niciodată să locuiască în Los Angeles cu normă întreagă” și a fost nefericită acolo ani de zile, reiterând că a rămas din cauza copiilor ei și a acordului de custodie.

„Nu a avut de ales din cauza acordului de custodie cu Brad. Are în vedere mai multe locații în străinătate. Va fi foarte fericită când va putea pleca din Los Angeles”, au adăugat sursele.

Angelina Jolie are șase copii cu fostul ei soț, Brad Pitt, Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (19 ani) și gemenii Knox și Vivienne (17 ani). Aceștia din urmă vor împlini 18 ani pe 12 iulie și se așteaptă ca Jolie să pregăteasca marea ei mutare în acea perioadă.

Europa pare să fie prima opțiune, dar Jolie a menționat că visează să trăiască și în alte locuri, inclusiv în Cambodgia, țara de unde l-a adoptat pe fiul ei cel mare, Maddox. Actrița și-a început deja planurile de relocare, scoțând la vânzare casa din Los Angeles pentru 24,5 milioane de dolari.

