Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp

De: Anca Chihaie 19/11/2025 | 20:16

Un caz cutremurător zguduie comunitatea medicală din București, după ce o fetiță de doar doi ani a decedat în timpul unei intervenții stomatologice într-o clinică privată. Incidentul a avut loc joi, când părinții au adus-o pe micuță pentru rezolvarea unor probleme dentare minore. În urma intervenției, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar eforturile de resuscitare nu au mai putut să o salveze.

Investigațiile preliminare arată că fetița fusese supusă unei sedări profunde cu propofol și midazolam, substanțe cunoscute pentru efectul lor puternic de calmare și inducere a somnului. Autoritățile au ridicat de la clinică echipamentele folosite pentru sedare și le supun acum expertizelor pentru a determina dacă doza administrată a depășit limitele sigure pentru un copil atât de mic.

Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist

Conform surselor apropiate anchetei, starea de sănătate a fetiței era fragilă înainte de vizita la stomatolog. Cu câteva săptămâni înainte, Sara a suferit o viroză severă, pentru care părinții i-au administrat o cantitate mare de paracetamol. Aceasta ar fi afectat ficatul copilului, crescând riscurile asociate oricărei anestezii. Medicii urmează să stabilească în ce măsură medicamentele administrate anterior au contribuit la decesul micuței.

În plus, surse judiciare indică faptul că această clinică stomatologică nu ar fi fost pregătită pentru situații de urgență. În momentul în care copilul a intrat în stop cardiac, personalul medical ar fi fost nevoit să alerge către farmaciile din apropiere pentru a procura medicamente și să se deplaseze la un alt sediu pentru a aduce o trusă de prim-ajutor, situație care ridică semne serioase de întrebare privind protocoalele de urgență existente.

Rezultatele preliminare ale necropsiei au scos la iveală afecțiuni grave de sănătate de care părinții nu ar fi fost conștienți și care, în contextul administrării medicamentelor și al sedării profunde, ar fi făcut procedura mult mai riscantă. Evaluarea completă a probelor toxicologice este în curs de desfășurare la Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Câte proceduri de sedare profundă ar mai fi efectuat medicii care au anesteziat-o pe micuța Sara, în cabinetul din Sectorul 3

