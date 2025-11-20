Acasă » Știri » Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

De: Mirela Loșniță 20/11/2025 | 13:36
Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină
Foto: ISU Bihor

Tragedie fără margini în Bihor. În noaptea de miercuri spre joi, un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost accidentat de o șoferiță care a încurcat frâna cu accelerația. Tânărul, imobilizat în scaun cu rotile, s-a stins din viață, iar o altă persoană a fost grav rănită.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în parcarea unui spital privat din județul Bihor, la doar câțiva kilometri de Oradea. Norbi s-a stins din viață, iar un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit. De asemenea, asistenta care îl însoțea a avut și ea răni ușoare.

Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

Mai mult, echipaje de salvare au ajuns la fața locului, iar apelul la 112 s-a făcut în jurul orei 23:30. La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenţie, o ambulanţă SMURD însoţită de medic de urgenţă şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă.

Foto: Social Media

Tânărul în vârstă de 18 ani a fost prins sub vehicul, astfel că a fost nevoie de intervenția pompierilor. Pentru Norbi, tânărul în vârstă de 27 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

”Pompierii au intervenit pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile şi prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roşu medical. Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la faţa locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni uşoare”, a transmis ISU Bihor.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, la volanul autoturismului ar fi fost o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani. Ținând cont de faptul că mașina ar fi avut cutie automată, șoferița ar fi încurcat frâna cu accelerația. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să se stabilească exact modul în care s-a produs tragedia din Cordău.

Adrian a murit în condiții suspecte în drum spre România. Nimeni nu știe cum s-a produs nenorocirea

S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Aceasta reacționează cu umezeala din aer

Tags:
Iți recomandăm
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Știri
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare…
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Știri
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Adevarul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare ...
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Nu se desparte de el! Prezentatoarea de la Pro TV, obicei bizar
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit ...
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. ...
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul ...
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică!
Vezi toate știrile
×