Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

Tragedie fără margini în Bihor. În noaptea de miercuri spre joi, un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost accidentat de o șoferiță care a încurcat frâna cu accelerația. Tânărul, imobilizat în scaun cu rotile, s-a stins din viață, iar o altă persoană a fost grav rănită.

Accidentul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în parcarea unui spital privat din județul Bihor, la doar câțiva kilometri de Oradea. Norbi s-a stins din viață, iar un alt tânăr, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit. De asemenea, asistenta care îl însoțea a avut și ea răni ușoare.

Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină

Mai mult, echipaje de salvare au ajuns la fața locului, iar apelul la 112 s-a făcut în jurul orei 23:30. La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenţie, o ambulanţă SMURD însoţită de medic de urgenţă şi ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă.

Tânărul în vârstă de 18 ani a fost prins sub vehicul, astfel că a fost nevoie de intervenția pompierilor. Pentru Norbi, tânărul în vârstă de 27 de ani nu s-a mai putut face nimic.

”Pompierii au intervenit pentru descarcerarea şi acordarea primului ajutor unui tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile şi prins sub autoturism. Acesta a fost preluat în stare foarte gravă, fiind încadrat în cod roşu medical. Cealaltă persoană aflată în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la faţa locului. A treia victimă, o femeie de 32 de ani, a suferit răni uşoare”, a transmis ISU Bihor.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, la volanul autoturismului ar fi fost o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani. Ținând cont de faptul că mașina ar fi avut cutie automată, șoferița ar fi încurcat frâna cu accelerația. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să se stabilească exact modul în care s-a produs tragedia din Cordău.

