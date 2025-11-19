Acasă » Știri » S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Aceasta reacționează cu umezeala din aer

S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Aceasta reacționează cu umezeala din aer

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 16:11
S-a aflat substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul, Turcia. Aceasta reacționează cu umezeala din aer
Ce substanță a inhalat familia / Sursa foto: Shutterstock

Tragedia familiei din Germania care și-a pierdut viața în vacanță la Istanbul capătă noi detalii tulburătoare. Inițial, mama și cei doi copii au murit la scurt timp după internarea în spital, iar tatăl lor a decedat ulterior, după ce starea lui s-a deteriorat dramatic. La câteva zile după incident, anchetatorii au stabilit și substanța care ar fi provocat moartea celor patru.

Înainte de tragedie, familia petrecuse duminica în zona Ortakoy, unde a degustat preparate tradiționale precum midii cu orez, kokoretsi, un fel realizat din intestine de miel sau capră, cartofi umpluți și diverse deserturi locale. La puțin timp după aceea, toți patru au început să prezinte simptome de intoxicație alimentară și au ajuns de urgență la spital. Deși au fost externați inițial, starea lor s-a agravat, iar la cea de-a doua internare, femeia și copiii nu au mai putut fi salvați.

Sursa foto: social media
Sursa foto: social media

Substanța care a ucis familia de turiști cazați în hotelul din Istanbul

Ancheta medicală și polițienească a scos însă la iveală că mâncarea nu ar fi fost cauza reală a morții. Medicii au stabilit că principala ipoteză este intoxicarea cu substanțe chimice folosite în hotelul unde erau cazați. În urma controalelor efectuate în clădire, s-a descoperit că într-o cameră apropiată sau la un etaj inferior avusese loc o acțiune de dezinsecție. Specialiștii au identificat fosfatul de aluminiu ca fiind substanța fatală.

Experții au explicat că acest compus devine extrem de periculos atunci când este expus la umiditatea din aer:

„Fosfatul de aluminiu, odată scos din ambalaj, reacționează cu simpla umezeală din aer. Această reacție eliberează Fosfină, un gaz incolor, inodor în concentrații mici, dar extrem de toxic. Practic, familia Böcek nu a avut nicio șansă“, au transmis specialiștii.

Mai grav este că, recent, și alți turiști cazați în același hotel au ajuns la spital cu simptome similare, ceea ce întărește suspiciunea unei expuneri accidentale la substanțe toxice folosite în procesul de dezinsecție. Potrivit anchetatorilor, camera familiei venite din Germania ar fi fost igienizată împotriva ploșnițelor în ziua în care aceștia au început să se simtă rău.

În urma scandalului, autoritățile din Turcia au anunțat măsuri urgente. Ministrul Agriculturii și Silviculturii, İbrahim Yumaklı, a declarat că – în viitorul apropiat – pesticidele vor fi cumpărate doar pe bază de prescripție.

„Nu putem permite ca aceste substanțe să fie la îndemâna oricui. Începând de anul viitor, pesticidele vor fi achiziționate printr-un sistem de prescripție digitală“, a explicat Ministrul Agriculturii și Silviculturii, İbrahim Yumaklı.

