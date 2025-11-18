Acasă » Știri » Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au + Poliția turcă a descins în forță

Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au + Poliția turcă a descins în forță

18/11/2025 | 20:44
Patru noi turiști cazați în hotelul groazei din Istanbul au ajuns la spital! Ce simptome grave au + Poliția turcă a descins în forță
Alți turiști au ajuns la spital în Istanbul / Sursa foto: Freepik

O tragedie petrecută într-un hotel din Istanbul a declanșat o anchetă de amploare și a stârnit îngrijorare în rândul turiștilor, după ce o familie și-a pierdut viața în urma unei presupuse intoxicații. La doar câteva zile după incident, alți vizitatori cazați în aceeași unitate au ajuns la spital cu simptome similare, ridicând suspiciuni serioase privind condițiile din hotel și modul în care acesta a fost igienizat. Cazul a atras atenția autorităților, iar investigațiile sunt în plină desfășurare.

O tragedie a lovit o familie germano-turcă aflată în vacanță chiar în Istanbul. Mama și cei doi copii ai acesteia au murit în urmă cu câteva zile, iar tatăl, internat în stare critică, s-a stins la câteva zile distanță, luni seara. La scurt timp după incident, alți patru turiști cazați în aceeași unitate au fost transportați de urgență la spital, prezentând simptome severe precum greață, vărsături și amețeli. Apariția acestor noi cazuri a amplificat temerile privind o posibilă sursă comună de intoxicație în interiorul hotelului.

Sursa foto: Freepik

Ce au descoperit polițiștii

Inițial, autoritățile au analizat varianta unei toxiinfecții alimentare, deoarece familia consumase anterior apă și midii de la un vânzător stradal, precum și alte preparate tradiționale din oraș. Totuși, ancheta a luat o nouă turnură când s-a descoperit faptul că o cameră de la parter fusese tratată recent cu substanțe chimice folosite împotriva dăunătorilor.

Anchetatorii au aflat că încăperea pe care familia a închiriat-o a fost dezinfectată în ziua în care mama și copiii au început să se simtă rău. Se pare că s-ar fi folosit substanțe care să omoare ploșnițele de pe saltele. Există suspiciuni că ar fi fost utilizate pesticide puternice, destinate uzului animal, nepotrivite pentru spații închise și aplicate, potrivit presei locale, de personal fără autorizație.

Faptul că alți turiști, care nu au consumat aceleași feluri de mâncare ca familia decedată, au prezentat simptome similare a ridicat semne de întrebare asupra practicilor de igienizare ale hotelului. Vizitatori din Italia și Maroc au necesitat îngrijiri medicale, în timp ce alți oaspeți care mâncaseră în exact aceleași locuri ca familia nu au acuzat niciun fel de problemă.

Autoritățile turce au decis închiderea și sigilarea clădirii, iar echipele criminalistice au început analize detaliate ale cearșafurilor, saltelelor, camerelor și calității aerului. Specialiștii au atras atenția că, în anumite zone turistice din Istanbul, unele hoteluri apelează la firme ieftine și necertificate pentru dezinsecție, ceea ce poate duce la folosirea unor pesticide agricole extrem de periculoase pentru oameni.

