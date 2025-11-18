Acasă » Știri » A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia

18/11/2025 | 12:14
Un hotel situat în cartierul Fatih din Istanbul a fost evacuat după ce o familie de turiști germani a decedat în circumstanțe suspecte, ridicând semne de întrebare legate de posibile intoxicații. Incidentul a început cu spitalizarea a doi copii și a părinților lor, care au prezentat simptome severe, inclusiv greață și vărsături. Ulterior, femeia și cei doi copii ai săi au murit, iar tatăl a decedat puțin timp mai târziu, după ce starea lui de sănătate s-a deteriorat în spital.

Toți cei patru membri ai familiei au fost internați inițial în baza unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară, apoi externați după tratamente și reinternați la o zi, în urma deteriorării stării copiilor. Evenimentele au condus la decesul celor trei membri mai tineri ai familiei într-un interval scurt, urmat de moartea tatălui survenită luni. Ulterior, cei trei membri decedați ai familiei au fost înmormântați într-un oraș din provincia Afyonkarahisar, vestul Turciei.

Investigațiile preliminare au vizat o posibilă intoxicație alimentară, având în vedere că familia consumase diverse produse alimentare de la vânzători ambulanți și magazine locale. Printre acestea s-au numărat midii umplute, preparate din intestine de vițel cunoscute sub denumirea de „kokorec”, precum și pui și delicatese turcești. Analizele au fost extinse pentru a include probe din apa potabilă a hotelului, în contextul în care unitatea nu dispune de restaurant, iar oaspeților li se oferă doar apă.

Pe parcursul anchetei, alți doi turiști au ajuns la spital acuzând simptome asemănătoare cu cele suferite de familia care a murit. Autoritățile au descoperit că o cameră de la parterul hotelului fusese recent tratată cu substanțe chimice, probabil pesticide. Acest aspect a modificat ipoteza inițială legată exclusiv de alimente, sugerând și posibilitatea unei intoxicații chimice accidentale sau deliberate. În urma acestor descoperiri, poliția a reținut opt persoane, inclusiv angajați ai hotelului, lucrători implicați în dezinsecție și un brutar din apropierea hotelului, în legătură cu decesele survenite.

Hotelul unde s-a produs tragedia a fost închis, iar toți ceilalți oaspeți au fost evacuați și relocați în alte spații de cazare. Autoritățile locale continuă să desfășoare investigații pentru a stabili exact natura substanțelor utilizate, precum și dacă procedurile de siguranță în utilizarea lor au fost respectate. De asemenea, se analizează documentația hotelului privind tratamentele de dezinsecție și dacă acestea corespund normelor legale turcești pentru sănătatea publică.

