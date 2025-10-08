Acasă » Știri » Cum și-a surprins Dorian Popa soția în Maldive. Multe femei visează la asta: ”Înainte de…”

De: Alina Drăgan 08/10/2025 | 21:36
Dorian Popa și Andreea, lună de miere /Foto: Social media
Dorian Popa a surprins recent pe toată lumea, inclusiv pe partenera sa. Artistul s-a căsătorit în mare secret, iar nunta a avut loc pe o plajă superbă, din Maldive. Chiar și mireasa a fost luată prin surprinde. Acum, după ce au spus marele „DA”, cei doi însurăței își petrec luna de miere, iar vloggerul le-a arătat și fanilor din mediul online care este atmosfera, mai ales cea din camera de hotel.

Dorian Popa și Andreea formează un cuplu de aproximativ un an. Deși nu sunt chiar de mult timp împreună, cei doi sunt convinși că sunt făcuți unul pentru altul, așa că în vara acestui an a venit și cererea în căsătorie. Iar, la doar câteva luni distanță a avut loc și nunta. Astfel, acum Dorian Popa se află în luna de miere și o petrece așa cum se cuvine.

Dorian Popa și Andreea, lună de miere

Nunta lui Dorian Popa și a Andreei a avut loc pe o plajă, în Maldive. Pentru că și-a dorit să fie cât se poate de romantică, artistul a pregătit totul de unul singur, în mare secret. Ceremonia a fost una discretă, pe plajă, fără tradiții românești sau alte obiceiuri.

Acum că nunta a fost făcută, proaspeții însurăței se bucură așa cum trebuie de luna de miere. Cei doi au rămas tot în Maldive, în cadrul unui resort de lux. Cei de acolo l-au ajutat pe Dorian Popa cu nunta și îl ajută și cu luna de miere.

Artistul le-a prezentat fanilor din mediul online cum arată camera în care stă și cât de frumos a fost amenajată. Nota romantică a continuat și aici. Încă de la intrare, mirii au fost întâmpinați de o mulțime de petale de trandafir, iar pe podea apare scris „A spus da”. De asemenea, pe pat tronează o inimă mare din petele de flori și inițialele celor doi.

Din acest context nu avea cum să lipsească nici cada, plină de flori și spumă. De asemenea, în descrierea clipul postat, Dorian Popa a pus un mesaj ce i-a intrigat serios pe internauți și a lăsat prilej de multe glume. „Înainte de ciocănescu”, a scris artistul.

„Mânca-i-ar tata să-i mănânce pe ei. Cum au înțeles totul, bă băiatule. Ba mai mult de atât, a? Nu că au înțeles, au făcut și bonusuri pe care nu le știu. Cât de tare e. Uite cât de frumos. Și ce credeți? E cretă, mă. Bă, deci oamenii au scris cu cretă pe jos la ei în cameră, da? Fac frumos aici și fiți atenți aici. Și… cu săgeată”, a spus Dorina Popa, în timp ce făcea turul camerei.

Dorian Popa și Andreea, lună de miere /Foto: Instagram

„A fost o surpriză totală pentru ea”

Dorian Popa a pregătit cu atenție totul pentru momentul cel mare și a avut grijă să o țină pe Andreea cât mai desparte de adevăr. Un aliat de nădejde i-a fost și Mamișor, care știa întreg planul și l-a susținut.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat mama lui Dorian Popa.

