Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! „Mă simt prost și să....”

De: Irina Vlad 08/10/2025 | 07:59
Babs, prima reacție după ce Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit/ sursă foto: Instagram

Dorian Popa și-a luat inima în dinți și s-a căsătorit cu Andreea, iubita lui. Evenimentul a avut loc în mare secret, pe o plajă exostică din Maldive, iar imaginile au ajuns și la Babs, fosta iubită cu care influencerul a fost timp de 11 ani. Bruneta a reacționat imediat și chiar a avut un mesaj pentru cei doi. 

În urmă cu doi ani, Dorian Popa și Babs (aka Claudia Iosif) au pus punct unei relații care a durat 11 ani. După multe speculații apărute în spațiul public și când toată lumea se aștepta să îi vadă în fața altarului, cei doi au confirmat ruptura. Deși a mai exista o tentativă de împăcare – după un an de introspecție – Dorian și Babs au pus punct definitiv relației lor de iubire.

După perioada de ”doliu” necesară în astfel de cazuri, Dorian Popa și-a găsit fericire a alături de Andreea, o tânără studentă la medicină. Cei doi formează un cuplu de doar câteva luni, însă asta nu l-a împiedicat pe influencer să își ia inima în dinți și să își declare iubirea în văzul tuturor. Aflați într-o vacanță în Maldive, Dorian Popa a marcat momentul într-un mod unic.

Cu un plan bine pus la punct, răbdare și discreție, influencerul a comandat un decor romantic pe plaja resortului în care au sunt cazați, i-a cumpărat flori iubitei sale și a rostit cel mai important ”DA” din viața lui. Momentul a fost filmat de artist, iar imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare. Printre mesajele și gândurile bune pe care le-au primit de la utilizatori, Babs, fosta iubită a creatorului de conținut, a avut și ea câteva gânduri pentru cei doi.

Dorian Popa a cerut-o de soție pe Andreea, iubita lui/ sursă foto: Instagram

Babs i-a urat lui Dorian Popa și iubitei sale casă de piatră și a simțit să sublinieze faptul că – de doi ani de la despărțirea lor – nu mai au nicio legătură unul cu altul, dar și că orice subiect asociat cu fosta lor relație este de mult timp închis pentru ea.

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat Babs pentru Spynews.ro

