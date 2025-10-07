Cum arată camera în care Dorian Popa și Andreea își petrec luna de miere. Ce surpriză aveau însurățeii pe masă

Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele în deplină taină! Cei doi au spus marele „DA” departe de ochii curioșilor, dar bineînțeles că nu oriunde, ci într-o destinație de lux. După ce vestea cea mare a acaparat internetul, artistul a postat primele fotografii cu locația și a arătat detaliat camera în care petrece momente de neuitat cu proaspăta lui soție. Vezi mai jos!

Dorian Popa și Andreea trăiesc o poveste de dragoste de aproape un an, dar a fost de ajuns încât să conștientizeze că sunt suflete pereche. Gurile rele au comentat diferența de vârstă dintre cei doi, dar și faptul că ar fi făcut acest pas mult prea repede, dar ei demonstrează că relația lor trece peste orice și își trăiesc iubirea la maxim.

Cum arată camera în care Dorian Popa și Andreea își petrec luna de miere

Într-un filmuleț postat pe Instagram, Dorian le-a arătat fanilor camera din Maldive. Design-ul este perfect pentru gustul artistului, minimalist și elegant, dar surpriza a fost alta! El a filmat mica atenție primită din partea staff-ului. Este vorba despre o poză cu Dorian și Andreea, alături de un mesaj de bun venit care a fost acompaniat de o piesă recent lansată de artist pe fundal. Cireașa de pe tort a rămas la final, atunci când Dorian Popa le-a arătat fanilor priveliștea deosebită pe care o are și de care se va bucura în următoarea perioadă alături de soția lui.

„Totul este lemn, totul este super minimalist, frumos, elegant. Uitați cât de frumos ne-au așteptat în cameră cu poză cu noi doi, cu Welcome, Dorian și Andreea (Bine ați venit). Iar pe boxă au pus „Visători”, pentru că au zis că au auzit ultima mea lansare și că le place foarte mult piesa. Aici avem o zonă de bar. Avem baie cu două părți, pentru el și pentru ea.”, a spus Dorian Popa.

Ce spune mama lui Dorian despre căsătorie

Mamișor, așa cum este cunoscută în mediul online, se bucură din plin de aceste momente. Mama lui Dorian Popa a mărturisit că abia așteaptă să își cunoască viitori nepoței.

”Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa, în exclusivitate pentru spynews.ro.

