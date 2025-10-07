Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea în Maldive! Mama lui face primele declarații: „Să mă bucur de următorii nepoței”

Dorian Popa s-a căsătorit în cel mai mare secret! Artistul și partenera sa, Andreea, și-au unit destinele pe o plajă în Maldive, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.

Dorian Popa și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de puțin timp, însă iubirea pe care și-o poartă unul altuia i-a determinat pe cei doi să facă pasul cel mare. Andreea este studentă la Medicină și nu a oferit prea multe detalii în ceea ce privește viața personală.

Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea

Artistul a cerut-o de soție în vara acestui an și i-a oferit un superb inel cu diamant. Cei doi au decis să se căsătorească departe de ochii lumii, pe o plajă spectaculoasă din Maldive. Tinerii căsătoriți au ales să organizeze o ceremonie discretă, pe plajă, fără tradiții românești sau alte obiceiuri.

Artistul a publicat mai multe imagini emoționante din Maldive, acolo unde se află în vacanță alături de partenera sa. Fanii s-au întrebat dacă într-adevăr Dorian Popa s-a căsătorit, iar răspunsul a venit chiar de la mama artistului. Aceasta a precizat că știa tot ceea ce urma să se întâmple, însă Andreea habar nu avea că îi va deveni soție atât de repede lui Dorian Popa.

”Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei, în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

De asemenea, Mamișor a mărturisit că nu s-a amestecat deloc în planurile fiului său, considerând că este destul de matur să își ia deciziile singur. Aceasta a mai spus că îl susține necondiționat și îi va fi mereu alături. Mai mult decât atât a mărturisit că se bucură din tot sufletul pentru el și pentru Andreea.

”Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a mai declarat mama artistului pentru aceeași sursă.

Dorian Popa, masă câmpenească pe capota Rolls Royce-ului. „Alergic” la firimituri, a înfulecat pe nerăsuflate, în fața supermarketului!