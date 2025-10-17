Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de partenera sa! Influencerul cu afaceri în domeniul imobiliarelor, dar și în mediul online, ne-a făcut câteva mărturisiri exclusive despre planurile de viitor pe care le are. Ce mașină ar vrea să îi dăruiască Andreei, dar și ce vrea să facă pentru ea, după ce termină medicina? Aflați, din rândurile următoare, declarații a făcut artistul pentru CANCAN.ro!

Viața lui Dorian Popa pare desprinsă dintr-un film în care succesul, dragostea și pasiunea se împletesc perfect. Artistul, cunoscut pentru energia și entuziasmul său, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale alături de Andreea, femeia care i-a cucerit definitiv inima. Deși relația lor durează de aproximativ un an, povestea de iubire dintre cei doi a evoluat rapid, iar evenimentele din ultimele luni au demonstrat cât de profundă este legătura lor.

Dorian Popa vrea să o copleșească pe Andreea cu cadouri

După o cerere în căsătorie organizată în cel mai romantic mod posibil, Dorian și Andreea au spus „da” în urmă cu câteva săptămâni. Nunta, desfășurată pe o plajă exotică din Maldive, a fost un moment de poveste și plin de emoție. Artistul a ales să transforme momentul într-un eveniment intim, departe de agitația obișnuită. Fără fast inutil și fără obiceiuri tradiționale, ceremonia a reflectat perfect stilul lor de viață.

Cel mai recent gest care a atras atenția fanilor și a presei este dorința artistului de a-i face Andreei un cadou de excepție: o mașină de lux, un Rolls-Royce decapotabil.

„Într-o zi cu soare… Dacă va fi, asta va fi mașina nevestei mele, pentru că îmi place foarte mult ideea de cuplu și de familie. Am arătat asta cred că dintotdeauna, nu doar în ultimul timp. Îmi imaginez două Rolls-Royce-uri parcate în fața casei. Mă încântă ideea, mai ales unul mare, limuzină, cum am eu, și încă unul mai mic, decapotabil, pentru soție. Dar până acolo mai avem de muncit și de obținut câteva lucrușoare. Am spus că acest Rolls-Royce o să vină atunci când vom termina și clinica pe care vreau să o facem pentru Andreea, când va deveni doctor, să aibă locul ei unde să profeseze. După aceea, vine și Rolls-ul”, ne-a mărturisit Dorian Popa, în exclusivitate pentru CANCAN.

Dorian Popa i-a cumpărat soției bijuterii cu diamante

De altfel, Dorian Popa nu este la primul gest impresionant. Înainte de nuntă, artistul i-a oferit Andreei un inel cu diamante, în valoare de 4.000 de euro, o preche de cercei cu diamante, evaluați la un preț de 3.500 de euro, și un colier tot cu diamante, un dar care a completat perfect momentul logodnei. Se pare că artistul a scos bani grei din buzunar pentru a-și satisface nevasta așa cum trebuie.

„Până atunci, ne mulțumim cu un lănțișor frumos, cu diamante. Lanțul a costat 25.000 de euro și îl poartă la gât”, a mai spus artistul pentru CANCAN.

