Ce nu a spus Dorian Popa despre jaful din vila sa! Abia acum s-a aflat ADEVĂRUL: “Au intrat peste mine trei bărbați”

Dorian Popa a mărturisit, recent, că a fost călcat de hoți, în timpul unei deplasări peste hotare. Adevărata victimă a fost însă Babs, ex-iubita sa, care se afla sub duș în acele momente! Ce a omis să spună vloggerul, aflați astfel numai din CANCAN.RO. De asemenea, Babs ne-a povestit și ce s-a întâmplat cu cei trei bărbați care i-a jefuit, dar și cu ce traumă s-a ales aceasta.

Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa resimte și-n prezent traumele provocate după ce a fost victima unui jaf în propria casă în care se afla, în timp ce vlogger-ul era plecat peste hotare. Contactată de CANCAN.RO, după ce artistul a povestit într-un podcast că a fost călcat de hoți, Claudia Iosif a făcut mărturisiri tulburătoare.

Aceasta se afla sub duș în momentul în care trei bărbați au intrat peste ea în vila în care locuia!

„El era plecat în Germania și postat pe insta. Și au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș. Au așteptat să cobor în living și au cotrobăit tot etajul. Au luat bijuterii de ale mele și niște ceasuri”, ne-a spus aceasta.

Babs: „Am stat ore întregi pe camerele de supraveghere”

Pentru Babs însă, nu furtul obiectelor de valoare a afectat-o cel maim ult, ci trauma suferită.

„Paguba cea mare a fost însă trauma pe care mi-a lasat-o mie situatia respectivă. Ca să scap și să pot trece pestea asta, pentru că nu mai puteam dormi, deaorece aveam impresia că vine cineva spre mine de fiecare dată când închideam ochii, am stat ore întregi pe camerele de supraveghere din tot Domneștiul. Am corelat ore și imagini. Și am reusit să le dau politiștilor toate datele necesare: ore, numărul de înmatriculare a mașinii, tot, tot! Am făcut pe detectivul pentru liniștea mea și cumva să ameliorez starea pe care o aveam! Eu chiar sunt o femeie puternică, nu îmi e frică să umblu noaptea. Sau să stau singură. Sunt foarte independentă, dar totuși a lăsat niște traume acea situație. E altceva să-ți intre în casă hoții când nu esti acasă și alta e când te afli în casă!”, a povestit Babs în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am fost la toate procesele”

Aceasta nu ne-a ascuns nici ce s-a întâmplat cu hoții, în urma proceselor la care ea însăși a fost prezentă.

„Știm foarte multe cazuri cu alt deznodământ și norocul meu a fost că i-am auzit după ce au plecat și nu am dat nas în nas cu ei. Putea să fie altfel situația! Hoții au fost prinși. Își execută pedeapsa. Am fost la toate procesele tocmai ca să mă asigur că vor primi pedepsele pe care le merită. Pentru că în cazuri de acest gen, păgubiții aleg să nu se mai prezinte sau să plătească avocații. Iar hoții ajung cu pedepse minime sau chiar eliberați!”, a completat aceasta.

„M-a împins într-o mini-depresie”

Voalat, Babs dă vina și pe Dorian Popa pentru situația în care a fost pusă după ce acesta a postat pe Instagram că e plecat din țară:

„Din păcate, acesta este rezultatul postatului pe social media de prea multe detalii! Situația asta a lăsat traume. Și m-a împins cred într-o mini-depresie care și corelată cu tensiunile noastre din cuplu a dus după doi ani la despărțire! Cred că eu am avut nevoie de mai multă empatie. Și nu am primit-o! A fost o situație care m-a afectat tacit!”

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

Citește și: Cu ce se ocupă iubita lui Dorian Popa, de fapt. Vloggerul a postat fotografia cu Andreea din cabinet!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.