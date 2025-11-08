Acasă » Știri » Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”

Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă…”

De: Denisa Iordache 08/11/2025 | 17:54
Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Dorian Popa a fost victima hoților! Artistul s-a ales cu o pagubă serioasă după ce mai mulți indivizi i-au invadat locuința. Află în articol mai multe detalii! 

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi. Artistul și-a ținut mereu fanii la curent în legătură cu viața lui și a dat dovadă de transparență totală. 

Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri

Recent, el a vorbit despre un episod neplăcut prin care a trecut. Invitat în cadrul unui podcast, Dorian Popa a mărturisit că a fost victima unui furt. Totul s-a întâmplat în timp ce el era plecat de acasă, în urmă cu mai mult timp. Hoții nu s-au jucat și au luat tot ce au prins: bijuterii, ceasuri, inclusiv un ceas superb pe care acesta i-l cumpărase fostei lui iubite, Babs.

La acea vreme, Dorian nu locuia în vila din prezent care este non stop păzită, astfel că hoții au putut să își facă de cap. 

„Pe vremea aceea eram cu fosta mea iubită căreia îi cumpărasem ceva superb, foarte mititel așa, cu diamante la ore, full gold, senzațional! O tot băteam la cap: ține ceasul la mână, ține ceasul la mână. De ce, că îl tot vedeam prin dressing, lăsat așa random. (…) Și s-a întâmplat năpasta. Într-o seară, au intrat hoții în casă, eu plecat, pentru că ei știau de pe Instagram asta și eu nu cu fortăreața pe care o am în ziua de astăzi cu 7000 de camere de supraveghere și oameni care se uită 24 din 24 pe camerele mele. Au intrat și au furat ceasul alături de multe alte bijuterii. Eu pasionat de ceasuri, mie mi-au mai furat încă vreo 7 G shock uri, dar chestii nu foarte scumpe.”, a spus Dorian Popa.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

CITEȘTE ȘI:

Cum arată acum colegiul în care s-a filmat „Pariu cu viața” de la PRO TV. Dorian Popa, întristat de haosul găsit: „Nu cred”

Dorian Popa, de nerecunoscut! S-a costumat în șoferul familiei Addams și și-a făcut apariția pe străzile Capitalei

Tags:
Iți recomandăm
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Știri
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un…
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Știri
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct ...
Un nou caz grav în domeniul medical! O asistentă de la Spitalul Județean din Sibiu a suferit un infarct în timpul programului
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Jean de la Craiova s-a botezat în Iordan. Trăirea din Țara Sfântă l-a marcat profund: “A fost revelator”
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Cât costă o porție de pomana porcului la restaurantul lui Florin Călinescu. Meniul este unul tradițional
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6
Test IQ cu bețe de chibrit | Mută unul singur pentru a rezolva ecuația 4+9=6
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Fabian, un tânăr arbitru, a murit la doar 18 ani. Mesajul sfâșietor al părinților
Vezi toate știrile
×