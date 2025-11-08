Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri. Artistul a fost victima hoților: „Au intrat în casă...”

Dorian Popa a fost victima hoților! Artistul s-a ales cu o pagubă serioasă după ce mai mulți indivizi i-au invadat locuința. Află în articol mai multe detalii!

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi. Artistul și-a ținut mereu fanii la curent în legătură cu viața lui și a dat dovadă de transparență totală.

Dorian Popa, jefuit de bijuterii și ceasuri

Recent, el a vorbit despre un episod neplăcut prin care a trecut. Invitat în cadrul unui podcast, Dorian Popa a mărturisit că a fost victima unui furt. Totul s-a întâmplat în timp ce el era plecat de acasă, în urmă cu mai mult timp. Hoții nu s-au jucat și au luat tot ce au prins: bijuterii, ceasuri, inclusiv un ceas superb pe care acesta i-l cumpărase fostei lui iubite, Babs.

La acea vreme, Dorian nu locuia în vila din prezent care este non stop păzită, astfel că hoții au putut să își facă de cap.

„Pe vremea aceea eram cu fosta mea iubită căreia îi cumpărasem ceva superb, foarte mititel așa, cu diamante la ore, full gold, senzațional! O tot băteam la cap: ține ceasul la mână, ține ceasul la mână. De ce, că îl tot vedeam prin dressing, lăsat așa random. (…) Și s-a întâmplat năpasta. Într-o seară, au intrat hoții în casă, eu plecat, pentru că ei știau de pe Instagram asta și eu nu cu fortăreața pe care o am în ziua de astăzi cu 7000 de camere de supraveghere și oameni care se uită 24 din 24 pe camerele mele. Au intrat și au furat ceasul alături de multe alte bijuterii. Eu pasionat de ceasuri, mie mi-au mai furat încă vreo 7 G shock uri, dar chestii nu foarte scumpe.”, a spus Dorian Popa.

CITEȘTE ȘI:

Cum arată acum colegiul în care s-a filmat „Pariu cu viața” de la PRO TV. Dorian Popa, întristat de haosul găsit: „Nu cred”

Dorian Popa, de nerecunoscut! S-a costumat în șoferul familiei Addams și și-a făcut apariția pe străzile Capitalei