Dorian Popa, de nerecunoscut! S-a costumat în șoferul familiei Addams și și-a făcut apariția pe străzile Capitalei

De: Denisa Agheorghiesei 25/10/2025 | 21:38
Dorian Popa, costum de Halloween, sursă poza: Instagram

Halloween-ul bate la ușă, iar Dorian Popa e deja pregătit să fure toate privirile! Vloggerul s-a costumat într-un personaj faimos, dar cum altfel decât în stilul său caracteristic cu lux, culoare și o doză zdravănă de umor. Internetul a explodat când l-a văzut la volanul unui bolid de zeci de mii de euro, complet transformat!

Dorian Popa nu mai știe cum să iasă din tipare și nici nu vrem să se oprească. Artistul s-a pregătit din timp pentru Halloween și a decis să aducă un omagiu familiei Addams. Doar că, evident, în stilul său. Dacă Lurch, șoferul din celebrul serial, era sobru și mereu îmbrăcat în negru, Dorian a zis care neevoie de mai multă culoare.

Rezultatul este de neratat. Un Lurch cu machiaj impecabil, o atitudine de star și un bolid care ar face invidios orice conte gotic. Artistul s-a filmat din mașină, cu geamul deschis și a dezvăluit toturor noua lui latură. Urmăritorii au rămas cu gura căscată când au văzut noul personaj interpretat de Dorian.

Că tot vorbeam de mașini, Dorian nu putea rata ocazia de a-și face intrarea în stil mare. Artistul s-a filmat la volanul unui bolid de lux, perfect asortat cu look-ul său extravagant. Dacă Lurch avea o mașină neagră, Dorian a venit cu o versiune nouă, culori, lumini și efecte de videoclip.

Halloween-ul nu a început oficial, dar Dorian Popa deja a câștigat premiul pentru „cea mai bogată transformare”, dăcă e să ne luăm după mașina pe care o conduce. Poate doar Andreea, logodnica lui, îl va putea depăși, dacă își pregătește și ea un costum pe măsură.

Când nu se costumează, Dorian cumpără bijuterii care valorează cât o garsoniră

Și dacă tot vorbim de opulență, trebuie menționat și momentul romantic în care Dorian Popa și-a cerut iubita în căsătorie. Nu cu un inel, pentru că ar fi fost prea banal pentru el, ci cu un colier de 25.000 de euro. Este vorba despre o bijuterie unicat, perfectă pntru noua lui logodnică.

Dorian Popa a demonstrat încă o dată că pentru el nu există jumătăți de măsură, nici în iubire și nici în stil.

