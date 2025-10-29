Cum arată acum colegiul în care s-a filmat „Pariu cu viața” de la PRO TV. Dorian Popa, întristat de haosul găsit: „Nu cred”

Dorian Popa s-a dus pe vechile platouri de filmare a serialului fenomen „Pariu cu viața”. Artistul a resimțit emoțiile scenelor pe care le-a trăit alături de colegii lui din Lala Band, dar a fost uimit să vadă în ce stare se află locul care ascunde atâtea amintiri frumoase. Află în articol mai multe detalii!

Serialul „Pariu cu viața” făcea senzație în urmă cu peste un deceniu, iar tinerii din România erau de-a dreptul fascinați de povestea de dragoste dintre Andrei și Ioana (Dorian Popa și Alina Eremia).

Cum arată platourile „Pariu cu viața” de la PRO TV

Dorian Popa a vrut să rememoreze aceste amintiri de la începuturile carierei sale și a filmat un vlog pe platourile de filmare. Artistul s-a dus în casele în care secvențele erau filmate și a rămas complet uimit de cât de degradate sunt.

„Nu-mi vine să cred cât s-a schimbat. Mamă, ce ciudat arată. Zici că suntem în Vestul Sălbatic! S-a schimbat tare rău!”, a spus Dorian Popa.

Atunci când s-a apropiat de casa personajului pe care l-a jucat (Andrei), Dorian Popa a fost copleșit de emoții. El a prezentat priveliștea incredibilă de care se bucura în fiecare zi de filmări și a mărturisit că, dacă platourile ar fi fost reînnoite, amintirile ar fi dispărut.

„Emoțiile sunt colosale. Uitați-vă ce view (priveliște) aveam la filmări. Ne-am reamintit faptul că am fost acum 6 ani de zile, făcând același lucru și dorindu-ne să vedem ce s-a întâmplat cu platourile. A mai trecut timpul și ele sunt la fel. Eu mă temeam că platourile au fost schimbate și nu ne mai găsim aici amintirile. La ultima filmare aveam aici un geam spart, acum avem mai multe”, a mai spus el.

Mai mult, Dorian Popa a dezvăluit că fanii serialului ar putea să se bucure de o reuniune a trupei Lala Band. Artistul vrea să organizeze un Hide&Seek (de-a v-ați ascunselea) pe vechile platouri de filmare.

„Deci, dacă acest hide&seek va avea loc, trebuie să aibă loc și prin case. Vom vedea ce vom avea voie să filmăm.”

CITEȘTE ȘI:

Dorian Popa, de nerecunoscut! S-a costumat în șoferul familiei Addams și și-a făcut apariția pe străzile Capitalei

Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și a dat-o pe spate!