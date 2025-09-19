Imaginile dezastrului! Cum s-a zguduit pământul în timpul cutremurului de aproape 8 grade. VIDEO

Un cutremur uriaș a zguduit Extremul Orient din Rusia. Vineri, 19 septembrie 2025, un seism cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richeter – urmat de zeci de replici cu magnitudinea de 5 grade – a provocat pagube materiale și efecte devastatoare. Oficialii au transmis alertă de tsunami până în America.

Vineri dimineața, 19 septembrie 2025, un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richtera lovit peninsula Kamchatka din estul Rusiei, zguduind casele, blocurile și provocând o alertă de tsunami până în America.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km și a lovit la aproximativ 128 de kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky, capitala regională, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite. Ultimele cutremure au avut loc la câteva zile după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade a lovit coasta de est a regiunii Kamchatka din Rusia.

Videoclipurile postate pe rețelele sociale rusești au arătat mobilierul și corpurile de iluminat în timp ce se balansau în case, în timp ce altele au arătat mașini parcate pe stradă balansându-se înainte și înapoi.

Kamchatka, parte a Centurii de Foc a Pacificului, se numără printre cele mai active regiuni seismice din lume. În luna iulie, un cutremur cu magnitudinea de 8,8 în largul coastelor sale a declanșat un tsunami care a măturat o parte dintr-un sat de coastă din apropiere în mare și a determinat emiterea de avertismente în întreaga regiune a Pacificului.

Potrivit oamenilor de știință, cutremurele din ultima perioadă au avut loc la o lună după ce un vulcan din Peninsula Kamchatka a erupt peste noapte, pentru prima dată în sute de ani. Personalul de la Rezervația Kronotsky, unde se află vulcanul Krasheninnikov, a raportat că acesta a aruncat cenușă la 6 kilometri înălțime

În august, un cutremur a avut loc la câteva zile după ce un seism cu magnitudinea de 8,8 a lovit zona peninsulei Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei, ducând la avertismente de tsunami în întreaga zonă a Pacificului.

Acest cutremur a fost raportat ca fiind cel mai devastator de la cutremurul din 2011 din Tohoku, care a avut loc în apropiere de Petropavlovsk-Kamchatsky și a provocat un tsunami care a dus la avarierea centralei nucleare Fukushima Daiichi din Japonia. După aceasta, un cutremur cu magnitudinea de 7,0 a lovit insulele Kurile din apropiere, stârnind temeri de valuri tsunami în trei zone din Kamchatka, în Extremul Orient al Rusiei.