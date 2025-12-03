„N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo

Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a murit și a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns. Ancheta este în continuă desfășurare. Află toate detaliile în articol!

În dimineața zilei de 28 octombrie, Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în Camera de Gardă a Spitalului Județean Buzău. Moartea medicului chirurg a șocat o întreagă comunitate medicală, dar și oamenii din mediul online care au fost revoltați de acest caz. Ștefania Szabo era foarte dedicată muncii sale și nu mai avea timp de viață personală. Potrivit apropiaților, ea se simțea copleșită de volumul de muncă în ultima perioadă din viața ei.

Cauza morții Ștefaniei Szabo

Moartea doctoriței a survenit în jurul orei 1 noaptea. Ștefania Szabo a realizat ultimul consult în jurul orei 00:00-00:30 și s-a retras în camera de gardă. Rezultatele apărute în urma autopsiei nu indică semne de AVC sau infarct. Potrivit acestora, plămânii Ștefaniei au rămas fără aer. Ancheta este în continuă desfășurare. În camera în care aceasta a fost descoperită fără viață a fost găsită și o seringă goală, în care se presupune că ar fi fost un anestezic puternic. De asemenea, tot în camera de gardă s-au mai găsit și cutii cu sedative puternice.

Cu toate că la un moment dat a fost luată în calcul și ipoteza sinuciderii, prietena Ștefaniei Szabo contrazicea vehement această posibilitate.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

