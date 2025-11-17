Acasă » Știri » Lumea sportului, în doliu! Paige Greco, medaliată cu aur la Tokyo, a murit la doar 28 de ani

Lumea sportului, în doliu! Paige Greco, medaliată cu aur la Tokyo, a murit la doar 28 de ani

De: Anca Chihaie 17/11/2025 | 14:31
Lumea sportului, în doliu! Paige Greco, medaliată cu aur la Tokyo, a murit la doar 28 de ani
Paige Greco a murit!/Foto: social media

Paige Greco, una dintre sportivele de referință ale ciclismului paralimpic din Australia și medaliată cu aur la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, a murit la vârsta de 28 de ani. Anunțul a fost făcut de AusCycling care a comunicat că sportiva a fost găsită fără viață în locuința ei din Adelaide, în cursul zilei de duminică.

Greco era considerată una dintre cele mai promițătoare atlete ale Australiei în sporturile paralimpice. S-a născut cu o formă de paralizie cerebrală care îi afecta controlul motor, fapt ce a determinat-o să concureze la categoria C3. Înainte de a ajunge în ciclism, a practicat atletismul, participând la competiții internaționale pentru juniori și tineri sportivi cu dizabilități. Totuși, începând cu anul 2018, s-a orientat către ciclismul pe pistă și pe șosea, unde ascensiunea ei a fost extrem de rapidă.

Paige Greco a murit!

În doar câțiva ani, Greco a devenit una dintre cele mai puternice competitoare din clasamentul mondial. Momentul de vârf al carierei sale l-a reprezentat participarea la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde a reușit să câștige prima medalie de aur a Australiei la ediția din 2020, în proba de urmărire individuală pe pistă la categoria C1-C3. Performanța ei a fost urmată de alte rezultate notabile, confirmând statutul ei de sportivă de top într-un sport extrem de solicitant, atât fizic, cât și mental.

În circuitul internațional, Greco era cunoscută pentru stilul de competiție constant, tehnica foarte curată și capacitatea de a rămâne concentrată în condiții de presiune intensă. Antrenorii și cei care au lucrat de-a lungul timpului cu ea au remarcat de multe ori disciplina cu care aborda pregătirea, progresul accelerat și dorința de a-și depăși limitele. De altfel, între anii 2018 și 2023, sportiva a obținut numeroase podiumuri la campionate mondiale, consolidându-și reputația de specialistă în probele de urmărire și de contratimp.

Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Moartea ei a generat reacții puternice în rândul comunității sportive australiene, care a subliniat contribuția acesteia la dezvoltarea ciclismului paralimpic și impactul ei asupra noilor generații de sportivi cu dizabilități.

 „O sportivă extraordinară, care a obținut performanțe remarcabile la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, a bucurat viețile tuturor celor din jur cu spiritul ei pozitiv și cu perspectiva ei curajoasă”, a spus Directoarea executivă a AusCycling, Marne Fechner.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății

Tags:
Iți recomandăm
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport
Sport
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora…
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu fanii în deplasarea din Bosnia
Sport
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu…
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut...
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui...
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui Trump și ce opțiuni mai are Ucraina
Digi 24
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i transmită Putin lui...
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
Digi24
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face
Gandul.ro
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Solstițiul de iarnă 2025. Când va fi cea mai lungă noapte din an și cum ne afectează
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează ...
Cristina Șișcanu l-a detronat pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar | EXCLUSIV
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Test de inteligență | Aveți doar 6 secunde la dispoziție să rezolvați acest puzzle matematic
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii ...
Ce amendă a primit patroana clinicii stomatologice, după neregulile găsite de ISS. Ministrul Muncii a închis locația în care Sara a murit
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica ...
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu. Singura care i-o poate îndeplini acum este fiica lui, Nidia
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Gina Pistol și Smiley investesc milioane în viitorul familiei. Fac pasul uriaș după un an plin
Vezi toate știrile
×