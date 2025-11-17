Lumea sportului, în doliu! Paige Greco, medaliată cu aur la Tokyo, a murit la doar 28 de ani

Paige Greco, una dintre sportivele de referință ale ciclismului paralimpic din Australia și medaliată cu aur la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, a murit la vârsta de 28 de ani. Anunțul a fost făcut de AusCycling care a comunicat că sportiva a fost găsită fără viață în locuința ei din Adelaide, în cursul zilei de duminică.

Greco era considerată una dintre cele mai promițătoare atlete ale Australiei în sporturile paralimpice. S-a născut cu o formă de paralizie cerebrală care îi afecta controlul motor, fapt ce a determinat-o să concureze la categoria C3. Înainte de a ajunge în ciclism, a practicat atletismul, participând la competiții internaționale pentru juniori și tineri sportivi cu dizabilități. Totuși, începând cu anul 2018, s-a orientat către ciclismul pe pistă și pe șosea, unde ascensiunea ei a fost extrem de rapidă.

Paige Greco a murit!

În doar câțiva ani, Greco a devenit una dintre cele mai puternice competitoare din clasamentul mondial. Momentul de vârf al carierei sale l-a reprezentat participarea la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde a reușit să câștige prima medalie de aur a Australiei la ediția din 2020, în proba de urmărire individuală pe pistă la categoria C1-C3. Performanța ei a fost urmată de alte rezultate notabile, confirmând statutul ei de sportivă de top într-un sport extrem de solicitant, atât fizic, cât și mental.

În circuitul internațional, Greco era cunoscută pentru stilul de competiție constant, tehnica foarte curată și capacitatea de a rămâne concentrată în condiții de presiune intensă. Antrenorii și cei care au lucrat de-a lungul timpului cu ea au remarcat de multe ori disciplina cu care aborda pregătirea, progresul accelerat și dorința de a-și depăși limitele. De altfel, între anii 2018 și 2023, sportiva a obținut numeroase podiumuri la campionate mondiale, consolidându-și reputația de specialistă în probele de urmărire și de contratimp.

Moartea ei a generat reacții puternice în rândul comunității sportive australiene, care a subliniat contribuția acesteia la dezvoltarea ciclismului paralimpic și impactul ei asupra noilor generații de sportivi cu dizabilități.

„O sportivă extraordinară, care a obținut performanțe remarcabile la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, a bucurat viețile tuturor celor din jur cu spiritul ei pozitiv și cu perspectiva ei curajoasă”, a spus Directoarea executivă a AusCycling, Marne Fechner.

