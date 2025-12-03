Sebastian Felecanu, avocatul care și-a aruncat iubita gravidă de la etajul 6, condamnat definitiv! Câți ani va sta în spatele gratiilor

Un avocat din Iași a fost condamnat definitiv la închisoare pentru uciderea iubitei sale însărcinate. Tragedia s-a petrecut în urmă cu patru ani, când tânăra Monica Cioată a fost aruncată de la balconul locuinței în care trăia împreună cu Sebastian Felecanu.

Monica Cioată, în vârstă de 26 de ani, a murit în vara anului 2021. Inițial, bărbatul a susținut că aceasta ar fi recurs la un gest extrem, însă ancheta a stabilit că femeia a fost ucisă. Victima era însărcinată cu copilul lui.

Sebastian Felecanu, condamnat definitiv

În vara anului trecut, instanța l-a condamnat pe Felecanu la 23 de ani de detenție, fiind găsit vinovat de omor calificat. Pe parcursul procesului, acesta a continuat să declare că tânăra s-ar fi sinucis.

Recent, decizia a devenit definitivă, iar avocatul va executa pedeapsa de 23 de ani de închisoare. Totodată, el a fost obligat să achite daune morale.

„Avocatul Felecanu Sebastian, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omorul calificat săvârșit asupra victimei concubine (tot colega avocat), prin aruncarea acesteia de la fereastra imobilului din Iași. Monica Cioată, reamintesc, era gravida cu copilul lui. Deși pe toată perioada procesului a susținut ca Monica Cioata „s-a sinucis”, inculpatul s-a contrazis și a mințit în permanență. De asemenea, Felecanu Sebastian urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale” a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Cum s-a derulat filmul crimei

În noaptea tragediei, cei doi ar fi avut o ceartă, iar vecinii au confirmat că au auzit conflictul. Ulterior, bărbatul și-ar fi împins partenera de la balconul apartamentului situat la etajul șase.

Potrivit anchetei, Felecanu a coborât din locuință abia după 21 de minute de la incident, când la fața locului ajunseseră deja poliția și echipajul medical.

