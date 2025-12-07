Acasă » Știri » Program strict la alegerile locale din 7 decembrie 2025. Românii care vin târziu la urne, blocați la ușă!

De: David Ioan 07/12/2025 | 09:05
Program strict la alegerile din 7 decembrie. Foto: Inquam Photos

Alegerile locale parțiale din acest an vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025. Conform legislației în vigoare, scrutinul se va desfășura într-o singură zi, iar programul secțiilor de votare este fixat între orele 7:00 și 21:00.

Autoritățile subliniază că nu există posibilitatea prelungirii programului, indiferent de situație.

Duminică, 7 decembrie, Bucureştiul îşi alege noul primar

După ora 21:00, accesul la urne va fi permis exclusiv persoanelor aflate deja în interiorul secțiilor. Cei care se află la rând în exterior nu vor mai putea vota. După ora 21:00, dreptul de vot va fi exercitat exclusiv de persoanele aflate deja în interiorul secțiilor de votare, accesul alegătorilor care se află la rând, în exteriorul sediilor, fiind interzis.

Scrutinul din 7 decembrie are o miză importantă. Cetățenii sunt chemați să își aleagă primarul general al Municipiului București, primarii din mai multe localități din țară, dar și președintele Consiliului Județean Buzău.

Duminică, 7 decembrie, cetăţenii sunt chemaţi la vot în privinţa alegerilor locale

Regulile sunt clare: votarea se desfășoară într-o singură zi, între orele 7:00 și 21:00. Spre deosebire de alte tipuri de scrutine, în cazul alegerilor locale programul nu poate fi prelungit. După ora 21:00 își pot exercita dreptul de vot doar persoanele aflate deja în interiorul secției, nu și cele care se află la rând în exterior.

La ora 21:00, președintele biroului electoral al secției va declara oficial închiderea votării și va dispune închiderea localului. Tot atunci, urna specială trebuie readusă în sediul secției de votare, pentru a fi inclusă în procesul de numărare.

Reguli stricte pentru alegători

Potrivit Legii 115/2015, articolul 3, au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru consiliul local, consiliul județean, primar și președintele consiliului județean.

De asemenea, dreptul de vot este limitat teritorial. Alegătorii pot vota doar în comuna, orașul, municipiul sau sectorul unde au domiciliul sau reședința.

Există și categorii de persoane excluse de la vot precum debilii, alienaţii mintal puşi sub interdicţie sau persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. Totodată, nu pot vota cetățenii care nu au domiciliul sau reședința în România.

Astfel, scrutinul din 7 decembrie se va desfășura sub reguli stricte, menite să asigure respectarea legii și buna organizare a procesului electoral. Autoritățile atrag atenția că respectarea programului și a condițiilor de participare este obligatorie pentru toți alegătorii.

