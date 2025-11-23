Ce vor păți românii care nu își plătesc taxele și amenzile. Statul român pune piciorul în prag

Vești importante pentru români! Guvernul va aduce un proiect de lege care îi vizează pe toți cei care nu își plătesc la timp taxele și impozitele. Află toate detaliile în articol!

Noul proiect prevede măsuri drastice pentru toți cei care nu își plătesc taxele locale și amenzile. Astfel, anumite servicii publice vor fi condiționate de achitarea datoriilor către stat.

Măsuri drastice pentru românii care nu își plătesc taxele

Românii care vor dori să achiziționeze sau să vândă un apartament/casă nu vor putea face acest lucru până când nu își vor achita taxele, impozitele locale și amenzile.

Aceeași regulă se aplică și în cazul celor care vor să cumpere sau să vândă o mașină. De asemenea, o altă măsură drastică este următoarea: permisul de conducere va fi suspendat cu posibilitatea de recuperare doar dacă dările la stat sunt plătite. În acest caz, șoferii care nu achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile lucrătoare, se vor alege cu permisul de conducere suspendat.

„Proiectul va fi definitivat în câteva zile și urmează să fie introdus în circuitul de avizare interministerial și apoi prezentat Guvernului spre adoptare, după care se va intra în procedura de asumare a răspunderii prin Parlament. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este acela că aceste măsuri vin să răspundă unei nevoi de echitate socială. Ce înseamnă acest lucru? Nu doar unii cetățeni români trebuie să-și plătească impozitele și acești cetățeni care an de an își plătesc dările către bugetul local nu trebuie să se simtă în inferioritate față de alte persoane care poate de ani nu-și plătesc aceste dări. Acest lucru s-a putut întâmpla până acum pentru că nu au fost mecanisme legale foarte clare prin care și cetățenii care de ani de zile nu-și plătesc aceste impozite locale să-și achite aceste obligații. Deci aceste măsuri vin să asigure plata acestor obligații către bugetul local pentru categoria de persoane care nu-și plătește de ani de zile aceste dări și vin să ocrotească, până la urmă, sentimentul de securitate financiar a celor care sunt cetățeni onești”, a declarat ministrul Cseke Attila la Digi24.

