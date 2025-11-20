Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026

Vești importante! Anul 2026 vine cu impozite mai mari pentru anumite categorii de autovehicule. Care români vor scoate mai mult din buzunare? Află mai multe detalii în articol!

Începând cu anul 2026, în calculul impozitului vor fi luate în considerare capacitatea motorului și emisiile poluante. Astfel, mașinile vechi și poluante vor fi impozitate mai mult, iar mașinile noi și cu o normă de poluare bună, ar putea plăti un impozit mai mic.

Formulă de calcul pentru impozitul la mașină

Formula de calcul va crește practic gradual impozitul, ca o fracție de 200cm³ și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cm³.

Exemplu:

Dacă ai o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cm³ și cu o normă de poluare Euro 3, vei plăti 240 lei. În schimb, pentru Euro 6 vei plăti 200 de lei.

Majorarea în acest caz a început chiar din acest an, atunci când impozitul a fost de aproximativ 100 lei.

Un motor mare, cum ar fi unul de peste 2.000cm³, a fost plătit pentru Euro 6 la fel ca și pentru Euro 3 în 2025, adică aproximativ 1.000 lei. Începând cu anul 2026, acest lucru se va schimba: pentru o normă de poluare Euro 6, românii vor putea scoate din buzunare mai puțin cu 150 de lei.

În ceea ce privește mașinile electrice, acestea vor avea o taxă unică de 40 de lei.

Premierul României, Ilie Bolojan a mărturisit în urmă cu ceva timp că:

„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70–80 lei, deci undeva 10–15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”.

El a mai spus că, din 11,5 milioane de maşini din România, 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi.

