Acasă » Știri » Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026

Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 22:09
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Sursă: Pixabay

Vești importante! Anul 2026 vine cu impozite mai mari pentru anumite categorii de autovehicule. Care români vor scoate mai mult din buzunare? Află mai multe detalii în articol!

Începând cu anul 2026, în calculul impozitului vor fi luate în considerare capacitatea motorului și emisiile poluante. Astfel, mașinile vechi și poluante vor fi impozitate mai mult, iar mașinile noi și cu o normă de poluare bună, ar putea plăti un impozit mai mic.

Formulă de calcul pentru impozitul la mașină

Formula de calcul va crește practic gradual impozitul, ca o fracție de 200cm³ și va avea mai multe praguri, la 1600, la 2000, la 2600 și la 3.000cm³.

Exemplu:

Dacă ai o mașină cu o capacitate cilindrică de 1.600cm³  și cu o normă de poluare Euro 3, vei plăti 240 lei. În schimb, pentru Euro 6 vei plăti 200 de lei.

Majorarea în acest caz a început chiar din acest an, atunci când impozitul a fost de aproximativ 100 lei.

Un motor mare, cum ar fi unul de peste 2.000cm³, a fost plătit pentru Euro 6 la fel ca și pentru Euro 3 în 2025, adică aproximativ 1.000 lei. Începând cu anul 2026, acest lucru se va schimba: pentru o normă de poluare Euro 6, românii vor putea scoate din buzunare mai puțin cu 150 de lei.

Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În ceea ce privește mașinile electrice, acestea vor avea o taxă unică de 40 de lei.

Premierul României, Ilie Bolojan a mărturisit în urmă cu ceva timp că:

 „Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70–80 lei, deci undeva 10–15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”.

El a mai spus că, din 11,5 milioane de maşini din România, 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi.

CITEȘTE ȘI:

Vești proaste pentru șoferi! Guvernul pregătește o nouă taxă, iar impozitul pentru mașini s-ar putea dubla

O nouă decizie controversată a Guvernului! A redus impozitul pe câștigurile din jocurile de noroc

Tags:
Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public!
Știri
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu…
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Mediafax
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei recenzii scrise de o elevă: „o catastrofă”
Adevarul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut...
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
Digi24
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Mediafax
Motivul pentru care Strada Sforii din Brașov va fi ÎNCHISĂ. Anunțul primăriei
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina
Digi 24
Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul...
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
Digi24
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul...
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
go4it.ro
Care sunt cele mai folosite parole în România? Dar la nivel mondial?
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Descopera.ro
Astronomii s-au înșelat! Descoperirea care contrazice tot ce s-a crezut
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026
Gandul.ro
Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a ...
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public!
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
Horoscop 21 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de conflicte toată ziua
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă
Donald Trump a semnat pentru desecretizarea documentelor din procesul lui Jeffrey Epstein. Când vor fi publicate
Donald Trump a semnat pentru desecretizarea documentelor din procesul lui Jeffrey Epstein. Când vor fi publicate
Vezi toate știrile
×