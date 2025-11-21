Ilie Bolojan, out în ianuarie? ”Nu mai apucă mult”. Se știe deja potențialul înlocuitor

Gigi Nețoiu a declarat că Ilie Bolojan nu va mai activa mult timp în funcția de premier al României. Ba chiar mai mult, susține că știe și cine îi va lua locul. Iată ce declarații a făcut politicianul!

Întrebat despre soarta lui Bolojan în legătură cu creșterea taxelor și impozitelor și cu celelalte măsuri de austeritate dure, Nețoiu a declarat că premierul va fi revocat din funcție la scurt timp după începerea noului an.

„Nu mai apucă, nicio șansă, mai dau o bombă. Maxim 7 ianuarie, dar e mult, repede se schimbă treaba. Eu sunt un ofițer de informații foarte bine pregătit. Până după Sfântul Ion”, a spus Nețoiu, care a mai adăugat și că deja există două persoane care ar trebui să ocupe funcțiile de premier al României și președinte al Partidului Național Liberal.

Cine urmează să preia conducerea Guvernului

Totodată, candidatul la Primăria Capitalei și-a spus părerea despre măsurile de austeritate pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan le-a aplicat referitor la criza economică. Acesta a afirmat că firmele nu mai pot plăti taxe, ajungând să concedieze sau să falimenteze, iar oamenii, cu venituri mici, nu mai reușesc să contribuie la bugetul statului.