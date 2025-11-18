Acasă » Știri » Cresc impozitele de la 1 ianuarie 2026: cât vor plăti românii. Ilie Bolojan a făcut anunțul

De: Anca Chihaie 18/11/2025 | 11:40
Ilie Bolojan/ Sursa foto: Facebook

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că Parlamentul va adopta astăzi, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal ce include majorarea taxelor locale, după ce unele prevederi considerate neconstituționale, legate de testele poligraf pentru angajații ANAF, au fost eliminate. Potrivit premierului, aceste modificări vor conduce la creșteri semnificative ale impozitelor pe proprietate și vor aduce statului venituri importante pentru reducerea deficitului de TVA.

Modificările aduse impozitelor pe proprietăți și mașini reprezintă cea mai mare actualizare fiscală din ultimii ani, menită să aducă mai multă echitate între contribuabili și să asigure resurse suplimentare pentru bugetul de stat. Totodată, schimbările în domeniul fiscal pentru SRL-uri și veniturile independente vor afecta direct planificarea financiară a firmelor și a persoanelor care desfășoară activități independente, fiind necesară ajustarea în consecință a bugetelor pentru 2026.

Proiectul de lege prevede creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, folosind un mecanism tranzitoriu până în ianuarie 2027, când se va trece la impozitarea la valoarea de piață. Astfel, impozitul pe locuințe va crește semnificativ, estimările indicând majorări de până la 80%. Pentru un apartament cu trei camere în București, impozitul anual ar putea urca de la 198 de lei în prezent la 355 de lei din 2026. Valorile impozabile actuale provin din Codul Fiscal din 2015, fiind ajustate în timp doar pe baza inflației, iar proiectul propune multiplicarea acestora cu 2,68, indiferent de tipul construcției.

În ceea ce privește impozitele auto, noul sistem aplică principiul „poluatorul plătește”. Pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri și normă de poluare E0-E3, impozitul va fi între 237 și 297 de lei, iar pentru aceeași motorizare cu normă Euro 5, impozitul va fi între 213 și 267 de lei. Această schimbare vizează încurajarea achiziționării de autovehicule cu emisii mai mici și reducerea impactului asupra mediului.

Pentru mediul de afaceri, proiectul introduce un capital minim de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitată (SRL) care au o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei. De asemenea, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente va crește la 72 de salarii minime brute pe țară.

„Sper că Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal ce cuprinde taxele locale. Am convenit să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă – e vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF, deși, fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere «bolile» ANAF-ului destul de extinse – dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne așa cum sunt, ca să nu mai avem complicații din nou de a verifica constituționalitatea; și scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate”, a transmis Ilie Bolojan.

