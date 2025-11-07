Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026

Anunț important din partea lui Ilie Bolojan! Premierul țării noastre a dezvăluit ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026. Românii speră la o creștere în noul an. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, autoritățile au anunțat foarte multe scumpiri, inclusiv la carburanți și la coșul de cumpărături. Totuși, Ilie Bolojan a transmis că salariul minim pe economie va fi înghețat la 4.050 de lei brut. Asta înseamnă că românii vor continua să ia net suma minimă de 2.574 de lei. Vestea a adus nemulțumiri în rândul cetățenilor, iar sindicaliștii au anunțat proteste săptămâna viitoare.

Tichetele de masă cresc de la 1 ianuarie 2026

Chiar dacă salariul minim pe economie va fi înghețat, tichetele de masă vor crește cu 5 lei. Asta înseamnă că, de la 1 ianuarie 2026, un bon o să valoreze 45 de lei. De asemenea, Ilie Bolojan a avut și vești bune pentru români. Premierul României a precizat că nu vor mai crește taxele.

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește, și nici alte taxe. Subliniez asta. Și eu sunt un om corect față de români, dar pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. Dacă nu scad cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală… dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, atunci trebuie să îți crești cumva veniturile. Aici nu e loc de întors”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul lui, Nicușor Dan îl susține pe premier în decizia de a îngheța salariile în România. Președintele țării noastre a transmis că este nevoie de echilibru, iar o majorare a veniturilor ar putea avea consecințe nedorite pentru mulți cetățeni.

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari. Numai că tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia și de aia e nevoie de o discuție Executiv –patronate – sindicate, pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme și să ducă oamenii ăia în șomaj. Atunci oamenii aceia vor prefera să rămână la salariul lor decât să se trezească șomeri”, a afirmat Nicușor Dan.

