Acasă » Știri » Știri externe » Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas

Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas

De: Daniel Matei 09/12/2025 | 22:38
Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Relația tensionată a lui Meghan Markle cu tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns din nou în centrul atenției săptămâna trecută, după ce socrul Prințului Harry a fost spitalizat de urgență în Filipine, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul pentru a-i salva viața.

Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în Filipine pentru a i se amputa piciorul stâng, într-o operație descrisă ca fiind „diferența dintre viață și moarte”, scrie Daily Mail.

Presa britanică scrie că, deși există informații potrivit cărora Thomas Markle s-ar simți mai bine acum, el încă este profund întristat de faptul că Meghan s-a îndepărtat de el. Mai mult, unele surse spun că acesta i-ar fi cerut fiicei sale să îl mai viziteze măcar o dată înainte ca el să moară.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Profimedia

Relația lui Meghan Markle cu tatăl său este departe de ce a fost cândva

Relația actuală dintre cei doi este departe de legătura pe care Thomas Markle a avut-o cândva cu Meghan, care l-a lăudat pe „tăticul ei grijuliu, inspirator și muncitor” într-o postare pe blogul ei de lifestyle acum mai bine de un deceniu.

Meghan, care era cel mai cunoscută pentru rolul său din Suits la acea vreme, spunea că tatăl său a ajutat-o ​​„să-și găsească lumina” și descria relația sa cu el drept una specială.

De asemenea, Meghan povestea că pasiunea sa pentru artă a fost alimentată și de faptul că Thomas o ducea „cu religiozitate” la cursuri de dans, „după ce lucra peste 75 de ore pe săptămână”. Meghan își amintea cu plăcere că tatăl său, care a lucrat la Hollywood, îi pregătea spectacolele „astfel încât să pară la fel de grandioase ca un spectacol de pe Broadway”.

„Acestea sunt sângele, sudoarea și lacrimile pe care acest bărbat le-a investit în viitorul meu, astfel încât să pot crește și să am atât de multe!”, scria ea în respectiva postare, scrisă de Ziua Tatălui.

Vineri, un purtător de cuvânt al lui Meghan a declarat că aceasta l-a „contactat” pe tatăl ei, dar Thomas Markle a declarat ulterior pentru presă că este „confuz”, deoarece nu a primit niciun mesaj de la fiica sa.

A doua zi, reprezentanții lui Meghan au clarificat că ea i-a trimis tatălui ei un e-mail care părea să fi fost livrat, dar domnul Markle nu a folosit adresa de cel puțin cinci ani.

Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

Markle a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital mai mare din Cebu, Filipine, orașul în care s-a mutat la începutul acestui an, în încercarea de a-și crea o „nouă viață” și de a uita de „înstrăinarea” de fiica sa, Meghan.

CITEȘTE ȘI:

Dramă pentru Meghan Markle, după ce tatăl ei a fost internat la Terapie Intensivă. Intervenții chirurgicale în lanț

Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”

Tags:
Iți recomandăm
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles
Showbiz internațional
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului…
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera
Showbiz internațional
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Horoscop 10 decembrie 2025. Zodia care trece printr-un eșec
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Un bărbat a descoperit în garaj un tablou plin de praf. Ce comoară era, de fapt: s-a îmbogățit peste noapte!
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone ...
Diana Videanu și soțul, învinși de o ieșire aparent banală. Au scos copiii la mall cu două bone și tot nu a fost suficient
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Alertă într-o țară din Europa! Focarul de pestă porcină africană face ravagii
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” ...
Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică
Vezi toate știrile
×