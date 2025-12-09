Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas

Relația tensionată a lui Meghan Markle cu tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns din nou în centrul atenției săptămâna trecută, după ce socrul Prințului Harry a fost spitalizat de urgență în Filipine, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul pentru a-i salva viața.

Thomas Markle, în vârstă de 81 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în Filipine pentru a i se amputa piciorul stâng, într-o operație descrisă ca fiind „diferența dintre viață și moarte”, scrie Daily Mail.

Presa britanică scrie că, deși există informații potrivit cărora Thomas Markle s-ar simți mai bine acum, el încă este profund întristat de faptul că Meghan s-a îndepărtat de el. Mai mult, unele surse spun că acesta i-ar fi cerut fiicei sale să îl mai viziteze măcar o dată înainte ca el să moară.

Relația lui Meghan Markle cu tatăl său este departe de ce a fost cândva

Relația actuală dintre cei doi este departe de legătura pe care Thomas Markle a avut-o cândva cu Meghan, care l-a lăudat pe „tăticul ei grijuliu, inspirator și muncitor” într-o postare pe blogul ei de lifestyle acum mai bine de un deceniu.

Meghan, care era cel mai cunoscută pentru rolul său din Suits la acea vreme, spunea că tatăl său a ajutat-o ​​„să-și găsească lumina” și descria relația sa cu el drept una specială.

De asemenea, Meghan povestea că pasiunea sa pentru artă a fost alimentată și de faptul că Thomas o ducea „cu religiozitate” la cursuri de dans, „după ce lucra peste 75 de ore pe săptămână”. Meghan își amintea cu plăcere că tatăl său, care a lucrat la Hollywood, îi pregătea spectacolele „astfel încât să pară la fel de grandioase ca un spectacol de pe Broadway”.

„Acestea sunt sângele, sudoarea și lacrimile pe care acest bărbat le-a investit în viitorul meu, astfel încât să pot crește și să am atât de multe!”, scria ea în respectiva postare, scrisă de Ziua Tatălui.

Vineri, un purtător de cuvânt al lui Meghan a declarat că aceasta l-a „contactat” pe tatăl ei, dar Thomas Markle a declarat ulterior pentru presă că este „confuz”, deoarece nu a primit niciun mesaj de la fiica sa.

A doua zi, reprezentanții lui Meghan au clarificat că ea i-a trimis tatălui ei un e-mail care părea să fi fost livrat, dar domnul Markle nu a folosit adresa de cel puțin cinci ani.

Aflat în prezent în Filipine, socrul prințului Harry și-a pierdut un picior din cauza unei probleme a vaselor de sânge. Thomas Markle a fost supus unei intervenții chirurgicale care i-a salvat viața, însă piciorul stâng i-a fost amputat de la genunchi în jos. El a fost supus miercuri unei operații de trei ore pentru amputarea piciorului, după ce un cheag de sânge i-a întrerupt circulația sanguină, iar membrul s-a înnegrit. Fiul său, Thomas Jr., a confirmat vestea joi seara.

Markle a fost transportat de urgență cu ambulanța la un spital mai mare din Cebu, Filipine, orașul în care s-a mutat la începutul acestui an, în încercarea de a-și crea o „nouă viață” și de a uita de „înstrăinarea” de fiica sa, Meghan.

CITEȘTE ȘI:

Dramă pentru Meghan Markle, după ce tatăl ei a fost internat la Terapie Intensivă. Intervenții chirurgicale în lanț

Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”