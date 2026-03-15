Broccoliul este un adevărat aliat al sănătății. Ce proprietăți are

Alimentul pe care copiii îl evită cu desăvârșire este vechi de aproximativ 2.000 de ani și are cele mai multe resurse de fibre. Broccoliul este o legumă foarte sănătoasă și a fost folosită cu mult timp în urmă în zonele mediteraneene. Datorită texturii și gustului pe care îl are, această legumă a fost folosită în bucătăriile oamenilor încă din vremea Imperiului Roman.

V-ați gândit vreodată că broccoliul este atât de ușor de digerat, iar în 100 de grame se găsesc 5 grame de carbohidrați și numai un singur gram de grăsimi? Acesta a fost cultivat încă din timpul epocii romane și este o adevărată delicatesă în cultura sud-europeană. Chiar și în prezent este des preparat în restasurante din mai multe țări.

O adevărată sursă de beneficii

Broccoliul este bogat în vitamina A, C ȘI K, deci este un adevărat ajutor pentru întărirea sistemului imunitar, al pielii și al vederii. În plus, acesta ajută digestia și se luptă cu colesterolul ridicat. Bogat în calciu, acesta devine un aliat împotriva reumatismului.

Civilizația romană folosea această legumă în urmă cu două milenii în Italia, susțin cercetătorii. Numele de broccoli are originea cuvântului italian „broccolo”, care înseamnă „creastă înflorită a verzei”. Și restaurantele au în meniul lor preparate cu broccoli, dar și cu alte legume verzi din familia brassicelor: varza, kale, conopidă și chiar varza de bruxelles. În Marea Britanie, China și Italia aceste preparate se gătesc la foc continuu.

Broccoliul are nenumărate beneficii și întărește imunitatea, ajută digestia și are ajută controlul greutății. Această plantă verde are și un caracter detoxifiant și foarte bogat în vitamina A, luteină și zexantină, substanțe necesare pentru vedere și piele.

Cercetătorii susțin că substanța care se găsește în broccoli, sulforafanul, are efecte detoxifiante și ajută protejarea celulelor. În România, acesta costă aproximativ 18 lei/kg în supermarketuri. Totuși, pentru a avea toate resursele, acesta trebuie gătit conform. Dacă vreți să îl consumați fiert, trebuie să îl lăsați maximum 5 minute, până devine moale. La abur, care este și cea mai sănătoasă metodă, trebuie ținut 5-7 minute.

