Satul din România în care au mai rămas doar 20 de oameni. Câți ani are cel mai tânăr localnic

De: Elisa Tîrgovățu 15/03/2026 | 21:59
Doar 20 de persoane mai populează un sat din județul Satu Mare. Potrivit localnicilor, multe dintre case au devenit locuințe de vacanță, iar proprietarii vin doar în weekend.

În satul Istrău, viața pare să curgă într-un ritm mult mai lent. Doar aproximativ 20 de persoane mai locuiesc permanent în localitate. Majoritatea caselor au fost transformate în locuințe de vacanță, iar proprietarii ajung aici doar la sfârșit de săptămână, potrivit Portalsm.ro.

Câți ani are cel mai tânăr locuitor

Cel mai tânăr locuitor al satului are 22 de ani și spune că majoritatea celor care au rămas în Istrău au trecut de 40 de ani. Oamenii se ocupă în principal de agricultură, iar cei care nu lucrează pământul sunt nevoiți să facă naveta spre oraș pentru serviciu. Totuși, drumul aflat într-o stare precară le creează frecvent dificultăți.

„Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, susține cel mai tânăr locuitor din sat, care are doar 22 de ani.

Sursa foto: portalsm

Tânărul mărturisește că a încercat să își găsească un loc de muncă în oraș. Din păcate, costurile navetei sunt prea mari raportat la salariile oferite.

„Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”, explică el.

Bătrânii sunt dependenți de ajutorul tinerilor care au mai rămas. Viața din satul Istrău este cu atât mai grea cu cât cei în vârstă depind de ajutorul celor mai tineri. Au nevoie de alimente pe care nu și le pot procura singuri.

„Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, mai spune tânărul.

În prezent, majoritatea oamenilor au de la 40 de ani în plus. De la an la an, casele par să rămână tot mai goale.

